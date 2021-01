Multimedia-Tipps: Drei Spiele für Zwischendurch

"Redout: Space Assault"

Von der Urzeit in die Zukunft: In "Redout: Space Assault" für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows-PC, und Mac steuert man einen Weltraumjäger, durch eine Geschichte in neun Kapiteln.

Ausflug in die Spielhallen der 80er und 90er

Das Spiel erinnert an die Videospiele in den Spielhallen der 80er und frühen 90er - nur mit besserer Grafik: einfache Steuerung, viele Gegner. Entsprechend muss man ballern ohne Ende und gute Reaktionen beweisen. Doch im Gegensatz zu den Automaten in der Spielhalle hat man hier unendlich viele Leben: Wen die Übermacht der Gegner aus dem Cockpit bläst, der ist drei Sekunden später wieder da und weiter geht’s.

Motivation immer nur für kurze Zeit

Das macht eine Zeit lang Spaß, aber die recht konventionelle Geschichte und das wiederkehrende Spielprinzip lassen die Motivation nach kurzer Zeit schwinden. Selbst die Bonuspunkte, die man für verschiedene Sonderaufgaben bekommt, motivieren kaum zusätzlich. "Redout: Space Assault" ist ein nettes kleines Spiel als Ablenkung für zwischendurch, aber Langzeitspielvergnügen ist anders.