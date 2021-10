Multimedia-Show schafft neuen Zugang zu van Gogh

Anfängliche Skepsis ist berechtigt: Fotos von Gemälden an Wände werfen und dazu synchronisiert Musik einspielen - wird das dem holländischen Künstler Vincent van Gogh gerecht? Sollte man sich nicht lieber seine Bilder im Museum anschauen? Ist das nur eine massentaugliche Vermarktung? Doch wer sich auf das Spektakel einlässt, wird sich dem Sog der Farben und Formen des Ausnahmemalers kaum entziehen können.

Weltbekannte Gemälde wie die "Sternennacht" oder das "Nachtcafé", seine vielen Selbstporträts und natürlich die unzähligen Gemälde von südfranzösischen Olivenbäumen, Sonnenblumen oder windschiefen Bauernhäusern sind dabei ebenso zu sehen wie die Porträts seiner Zeitgenossen oder Bilder von Bauern bei der schweren Feldarbeit unter der südfranzösischen Sonne.

Dreidimensionales Kunstwerk

Der besondere Zugang der Show: Die Fotos der Gemälde werden von Projektoren an zahlreiche Wände und auf den Boden geworfen - entweder als Ganzes oder in Ausschnitten. Oft sind auch mehrere thematisch verwandte Bilder gleichzeitig zu sehen, die einen Überblick über van Goghs Schaffen ermöglichen. So entsteht ein dreidimensionales Kunstwerk, das einen noch intensiver in seine Farbenwelt hineinzieht, als es Gemälde in einem Museum können. Dazu trägt auch die Musik bei, die abgestimmt und synchron zum Auftauchen der Bilder eingesetzt wird.

Kein Ersatz fürs Original

Selbstverständlich ist das originale Gemälde im Museum durch diese Multimedia-Show nicht zu ersetzen, aber sie begeistert immerhin für diesen außerordentlichen Maler und lädt dazu ein, die Originale im Museum aufzusuchen, einen Bildband aus dem Regal zu ziehen oder die vielen Briefe zu lesen, die van Gogh vor allem an seinen Bruder Theo geschrieben hat.

In München sind mehrere Gemälde van Goghs in der Neuen Pinakothek zu sehen, die allerdings derzeit wegen Sanierung geschlossen ist. Ein kleine Auswahl zeigt die Ausstellung "Von Goya bis Manet" in der Alten Pinakothek, die bis Mitte Dezember allerdings ebenfalls geschlossen ist.

Noch bis 1. November zu sehen

Die Ausstellung "Van Gogh Alive" in der Reithalle in München ist noch bis zum 1. November zu sehen. Tickets kosten 25 Euro und sind nur online für ein bestimmtes Zeitfenster zu erwerben.