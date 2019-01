Die Frau, die zum Gebet ruft: die Muezzinin Susanne Dawi

Die evangelische Johanneskirche im Berliner Ortsteil Moabit hat einen ungewöhnlichen Untermieter: Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee der neu gegründeten liberal-islamischen Gemeinde. Dort hat Susanne Dawi ganz unterwartet eine neue Berufung gefunden. Am Tag der Eröffnung wurde sie aufgefordert, zum Gebet zu rufen.

Eindringen in eine Männer-Domäne

Doch darf eine Frau in einer Moschee zum Gebet rufen? Die Kritik von muslimischer Seite ist, dass in ihrer Stimme etwas Verführerisches läge und dass seit ewigen Zeiten nur Männer rufen. Doch das sind für Susanne Dawi keine Argumente. "Der konservative Islam ist schon eine mit Angst behaftete Art der Interpretation. Und sich von dieser Interpretation zu lösen, bedarf eines gewissen Mutes", sagt sie.

Doch sie und ihre Mitstreiterinnen bekämen immer mehr Briefe, in denen gerade Frauen schreiben, dass sie mit dieser traditionellen Haltung nicht mehr zurecht kämen und überlegen, den Islam zu verlassen. "Dann aber sehen sie, dass wir hier etwas anderes machen und sagen: ich kann bei dieser Religion bleiben und für mich eine andere Perspektive einnehmen." Denn die Moschee, in der ein liberaler Islam praktiziert wird, soll spirituelle Heimat für Frauen und Männer sein, die sich in traditionellen Moscheen nicht wohlfühlen, und die sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie sie ihre Religion zu leben haben.

"In der Moschee ist das ja auch so, dass wir als Frauen, wenn wir vorne beten, das nicht tun sollen, weil Männer uns dann von hinten sehen und dann irgendwie sexuelle Erregung stattfindet oder so. Und das ist eben die Adresse an die Männer, wo ich sage: Gott hat euch Augenlider gegeben, damit ihr die Augen zumachen könnt. Und fertig. Guck halt nicht hin, wenn es dich so bewegt, guck weg. Es kann nicht die Aufgabe der Frau sein, immer zu gucken, was verursache ich im Mann. Das hat er durchaus unter Kontrolle." Susanne Dawi, Gebetsruferin in Berlin

Noch ist Susanne Dawi die einzige islamische Gebetsruferin weit und breit. Vielleicht fühlen sich in Zukunft mehr Musliminnen von ihr inspiriert, sich in den Moscheen zu engagieren. Ob mit oder ohne Kopftuch.