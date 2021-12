"Mütende" Gesellschaft: Wie werden wir wieder glücklich?

6,58 Punkte - so hoch ist das Glücksniveau der Deutschen im Jahr 2021. Es ist der niedrigste Stand seit Beginn der repräsentativen Umfragen im Jahr 1984, mit denen unser Glück messbar gemacht werden soll. Durchgeführt werden die Umfragen vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Post. Die Befragten sollten ihre Lebenszufriedenheit auf einer Skala angeben - von 0 für "überhaupt nicht zufrieden" bis 10 für "völlig zufrieden".

Untermauert werden die Ergebnisse jetzt auch von einer Studie der Evangelischen Kirche mit dem Titel "Lebensgefühl Corona". "Mütend", die gerade beliebte Wortneuschöpfung aus "müde" und "wütend", beschreibe demnach den vorherrschenden Gefühlszustand am besten.

Müde und wütend

Acht verschiedene "Corona-Charaktere" hat die Untersuchung in der Gesellschaft herausgearbeitet, die unterschiedlich mit der Pandemie umgehen und auch ganz unterschiedliche Strategien anwenden, trotz der Ausnahmesituation zu Seelenfrieden und Glück zu finden.

"Ungeduld, Ärger und Zweifel - das sind Emotionen, die bei allen vorkommen", sagt Daniel Hörsch, Leiter der Studie. Mit der Langzeitstudie will die Evangelische Kirche nicht nur die Lage beschreiben und analysieren, sondern auch herausfinden, was den Menschen helfen kann.

Auf der Suche nach Kraft im Alltag

"Wenn dem Menschen die soziale, materielle und emotionale Sicherheit getriggert wird, versucht er wieder Kontrolle über die Situation zu bekommen", so Hörsch. Zum Beispiel über sogenannte "Sicherheits-Anker" im Alltag, "damit das Leben auch unter diesen erschwerten Bedingungen eine Sinnhaftigkeit hat".

Daniel Hörsch und seine Kollegen haben ein Ranking über die "Glücklichmacher" in der Pandemie aufgestellt. Das Ergebnis: An erster Stelle steht, wenn vorhanden, die Familie und der Partner oder die Partnerin. An zweiter Stelle Freunde und Bekannte. Es folgen Erlebnisse in der Natur, Sport und Fitness sowie Spiritualität, Yoga und Meditation.

Auf der Seite der Studie kann sich jeder selbst testen und den eigenen Corona-Typ herausfinden. Das Rezept zum eigenen Glück muss dann aber alleine gefunden werden. Daniel Hörsch baut darauf, im Hier und Heute zu leben: "Wir wissen nicht, was in 14 Tagen ist. Ich meditiere morgens und ich schreibe abends Tagebuch."