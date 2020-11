Ortstermin Baustelle: So wird das neue Münchner Volkstheater

Heute Vormittag führte Intendant Christian Stückl Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie eine Gruppe von Journalisten mit Helm und Mundschutz durchs Gebäude. Dass sich die Stadt diese gut 130 Millionen Euro teure Heimat für das Volkstheater leistet, ist keine Selbstverständlichkeit, und das nicht nur, weil die öffentlichen Kassen durch die Corona-Krise klammer denn je sind.

Ein Theaterdampfer im Schlachthofviertel

OB Reiter, der 2001 in der Stadtkämmerei arbeitete, erinnerte beim heutigen Ortstermin daran, dass damals sogar über eine endgültige Schließung des dahindümpelnden Volkstheaters diskutierte wurde. Und Christian Stückl ergänzte, sein erster Intendantenvertrag habe noch eine Klausel enthalten, wonach ihm die Stadt zwei Jahre Zeit gegeben habe, das Haus in die Erfolgsspur zurückzubringen. Anderenfalls habe sie sich vorbehalten, den Vertrag aufzulösen und das Theater abzuwickeln.

Nun aber: Ein stattlicher Neubau mit rund 10.000 Quadratmetern Grundfläche, in dem 3.000 Tonnen Stahl verbaut und 5.000 Meter Starkstromkabel verlegt wurden. Von außen mutet das von Architekt Arno Lederer konzipierte Gebäude mit seinem fast 30 Meter hohen Bühnenturm an wie ein klinker-verkleideter Ozeandampfer, in dessen Innerem Probebühnen, Werkstätten, Lagerräume und Büros Platz finden, alles unter einem Dach. Und natürlich die Bühnen des Volkstheaters, außerdem ein betriebseigener Kindergarten sowie – ganz wichtig für den Gastwirtssohn Christian Stückl – ein Restaurant samt Biergarten.