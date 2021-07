Münchner Theater müssen sparen - Protest bleibt ohne Erfolg

Aus dem Änderungsantrag der "Die Partei"-Stadträtin Marie Burneleit geht hervor, in welcher Höhe den städtischen Theatern damit Zuschüsse entgehen: In den kommenden fünf Jahren müssen sie auf insgesamt mehr als drei Millionen Euro verzichten, die ihnen die Stadt bestenfalls für die höheren Gehälter überwiesen hätte. Personalkosten machen in Theateretats stets den Löwenanteil aus, ausbleibende Mittel schmerzen da besonders.

Bis zu 8,5 Prozent weniger Geld?

Für die städtischen Theater bedeute allein dieser Wegfall der Zuschüsse also schon Stellenabbau und eine empfindliche Kürzung der künstlerischen Mittel, hatten die Kammerspiele im Vorfeld gewarnt. Was mit der – auch in anderen Referaten – geplanten weiteren Etatkürzung von bis zu 8,5 Prozent ist, ist noch fraglich.

Klar aber sind schon jetzt die Auswirkungen solcher Sparvorhaben. Bei den Theatern laufe es auf einen Abbau von rund 60 Stellen oder die Streichung des gesamten künstlerischen Budgets hinaus: Würden alle Kürzungen beschlossen, bedeutete das – so der Aufruf des Bündnisses, einen "unwiderruflichen Strukturabbau und eine nachhaltige Zerstörung jahrzehntelanger Investitionen".

Es war zu befürchten, die Haushaltslage in München ist desaströs. Auf Monate leerer Ränge folgen nun leere Kassen. Die Pandemie hat nicht zuletzt durch den Wegfall der Gewerbesteuer tiefe Spuren hinterlassen. Der Aufruf des Bündnisses: "Für den sozialen Frieden unserer Stadtgesellschaft müssen wir jetzt in unsere Bildungs-, Sozial- und Kultureinrichtungen investieren" – er blieb ungehört.