Münchner Star-Designer Clemens Weisshaar tot aufgefunden

Familientragödie mit tödlichem Ausgang: Die portugiesische Polizei teilte mit, dass sich der Münchner Stardesigner Clemens Weisshaar (44) erschossen hat und vorher seinen Sohn Tasso tötete. Die Leichen der beiden wurden nach Angaben örtlicher Zeitungen am gestrigen Sonntag nahe des Dorfes Santa Margarida da Serra, etwa achtzig Kilometer südlich von Lissabon, in einem ausgebrannten Fahrzeug entdeckt. Eine Woche zuvor hatte die britische Designerin Phoebe Arnold, Mutter des Kindes, die beiden Personen als vermisst gemeldet. Sie soll seit Juli von ihrem einstigen Partner getrennt leben.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge sollte Clemens Weisshaar ein Wochenende mit seinem Sohn verbringen und das Kind an Allerheiligen zurück zur Mutter bringen. Dies geschah nicht.

Designer entwarf Porzellan und Möbel

Weisshaar, der 1977 in München geboren wurde, studierte nach einer Ausbildung zum Metallarbeiter am Londoner Central Saint Martins College of Art and Design und dem Royal College of Art. Im Jahr 2000 gründete er sein eigenes Design-Büro, seit 2002 zusammen mit Reed Kram unter dem Namen Kram/Weisshaar mit Niederlassungen in München und Stockholm. Auch im portugiesischen Grândola soll Weisshaar ein Büro unterhalten haben. Zu seinen Kunden gehörten renommierte Firmen wie Adidas, Domus, Prada und Audi. In der Fachpresse wurden Weisshaar und Kram als "Posterboys" des neuen, digitalen Designs gefeiert.

Zu den Auftraggebern von Weisshaar gehörte außerdem die Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Dort entwarf er eine siebenteilige Serie von bemalten Platztellern unter dem Titel "My Private Sky". Weitere jüngste Projekte sind dem Fachportal Stylepark zufolge ein Medienkonzept und Medieninstallationen für den von Rem Koolhaas entworfenen PRADA Epicenter Store in Beverly Hills, eine interaktive Installation für das Centre Georges Pompidou in Paris, Software zur Visualisierung komplexer Datenstrukturen für die BMW Group und PriceWaterhouseCoopers, Masterplan und Ausstellungsarchitektur für "The Design Annual" in Frankfurt, Schalter und Interfaces für Merten und Möbel für Moroso und Classicon. Die Arbeiten von Kram/Weisshaar sind Teil der Sammlungen des Vitra Design Museum in Weil am Rhein, der Neuen Sammlung, München und des Centre Georges Pompidou in Paris.

Phoebe Arnold ist bekannte Stylistin

Die Ermittlungen zum Tod von Weisshaar und seinem Sohn laufen, die Behörden haben sich dazu noch nicht abschließend geäußert. Die britische "Daily Mail" kontaktierte die Mutter von Phoebe Arnold, die ebenfalls keinen Kommentar abgeben wollte und mit den Worten zitiert wird, der ganze Vorfall sei "zu erschütternd". Phoebe Arnold, früher Herausgeberin des "Garage Magazine", ist ebenfalls eine bekannte Stylistin und Designerin, zu ihren Klienten gehört die Jazzsängerin und Tänzerin Paloma Faith, außerdem entwarf sie Kampagnen für Mode-Labels wie Iceberg, Sibling und Francesco Scognamiglio.