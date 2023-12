Münchner Stadtrat beschließt Gasteig-Generalsanierung

Erste Reaktionen aus der Münchner Kultur- und Stadtverwaltungsszene sind positiv bis euphorisch. Kulturreferent Anton Biebl sagt: "Der neue Gasteig wird richtig klasse! Er steht für München in all seiner Vielfalt und ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen – für Kultur, Nachhaltigkeit und Zusammenleben. Mit der Kulturbrücke, einer gläsernen Etage auf ganzer Länge, verbinden wir drinnen und draußen, Innenstadt und Kulturzentrum, Zuschauen und Mitmachen. Bereits in den 1970ern war der Gasteig visionär. Er wird es bleiben und ich danke dem Stadtrat, der in Zeiten wie diesen Großes wagt. Für die Menschen in München."

Auch Stephanie Jenke, die Gasteig-Geschäftsführerin, äußerte sich: "Europas größtes Kulturzentrum wird in Zukunft auch das modernste: Ein zur Stadt geöffnetes, architektonisch neu gedachtes Haus, in dem alle willkommen sind und gemeinsam mit anderen etwas erleben können." Die heutige Entscheidung sei ein "Meilenstein hin zu einem neuen pulsierenden und inspirierenden Kulturzentrum im Herzen Münchens. Der neue Gasteig wird alle begeistern!"

Der Freistaat Bayern beteiligt sich nicht

Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte vorab noch Kontakt mit der bayerischen Staatsregierung aufgenommen, um eine Kooperation zu vereinbaren, auch in finanzieller Hinsicht. Er wurde mit einer Absage konfrontiert: "Da war ein klares Nein die Auskunft. Ob die bayerische Staatsregierung dann ihren Konzertsaal im Werksviertel baut, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie mein Ansinnen, zu kooperieren, ganz klar abgelehnt hat."