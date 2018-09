Wie das Münchner Stadtmuseum Migration zeigt

Die Migrationsgeschichte Münchens ist – wie könnte es anders sein – weiß-blau. Ein blütenreines Brautkleid steht symbolisch für die eingewanderten Gastarbeiter der 50er und 60er Jahre. Mithat Sönmezeler arbeitete als Koch in einem der ersten türkischen Restaurants Münchens. Den edlen Stoff für das Kleid – französische Spitze – brachte er seiner Braut von hier in die Türkei mit, später kam auch seine Frau nach München. Das Brautkleid steht naturgemäß für etwas verbindendes, Positives. Ganz anders der blaue Teil dieser weiß-blauen Geschichte: Er symbolisiert die Armut und gehört in die Gegenwart und jeder, der mit offenen Augen durch die Straßen geht, hat sie schon einmal gesehen: Die sogenannten „Einmaldecken“ aus dem städtischen Kälteschutzprogramm, wurden vor allem an Menschen aus osteuropäischen Staaten wie Bulgarien und Rumänien ausgegeben, berichtet Kuratorin Hannah Maischein. Viele dieser Migranten hätten keine Möglichkeit, eine Wohnung zu mieten oder einen festen Arbeitsplatz zu finden. In der Bayernkaserne könnten sie im Winter wenigstens Kälteschutz über Nacht. Das gewährleiste, dass keiner in München erfriert, verändere aber auch nicht die Situation, so Maischein weiter.

Maßnahmen gegen das Erfrieren

Eine Migrationsgeschichte ohne Happy End also, zumindest bisher. Zwischen diesen beiden weiß-blauen Antipoden erzählt die Schau eine Vielzahl weiterer Migrationsgeschichten aus der Zeit zwischen 1945 bis heute. Wir sehen das Modell der Moschee, die an der Dachauer Straße gebaut werden sollte, aber nicht finanziert werden konnte. Wir sehen das vieldiskutierte ewig gleiche „Essen vom Amt“ mit H-Milch, Margarine und Fischbüchsen. Das Paket ist direkt neben der Vitrine platziert, in der die sonst so vielfältige und sehr internationale Küche Münchens steht – der Widerspruch könnte größer kaum sein.

Die Objekte, Fotos und Videos zur Migration werden übrigens nicht in einer Sonderausstellung gezeigt, sondern innerhalb der Dauerausstellung „Typisch München!“: Migrationsgeschichte wird damit als Teil der Stadtgeschichte erzählt. Optisch herausgehoben werden die Interventionen durch knallgelbe Baugerüste: Migration als „work in progress“. Kuratorin Hannah Maischein ist dabei klar, dass Baustellen nicht immer unbedingt was Schönes sind. Eine Einwanderungsgesellschaft sei ja auch nichts nichts Einfaches, sagt sie. Wir befänden uns gesellschaftlich in einem Prozess, in dem wir uns alle daran gewöhnen müssten, dass wir Dinge neu erfinden und neu erproben. Da stolpere man auch mal oder bleibe hängen und es sei auch mal was noch nicht fertig.

Migranten als Wirtschaftskraft

Seit 2015 läuft das Forschungsprojekt mit insgesamt 3 Stellen in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. Neben Neuerwerbungen und Schenkungen ging es auch darum, die eigenen Bestände neu zu lesen, soll heißen: Manche Objekte im Depot erzählen bereits Migrationsgeschichten, kamen aber in ganz anderem Zusammenhang ans Museum. Ein türkisfarbener drehbarer Wäscheständer aus Metall, für Bademoden oder Unterwäsche, wurde ursprünglich als Beispiel dafür archiviert, wie Münchner Geschäfte nach 1945 eingerichtet waren. Doch der Metalldrehständer aus einem Textilhaus am Reichenbachplatz, später Hohenzollernstraße erzählt auch noch eine ganz andere Geschichte: Die Besitzer des Geschäfts waren die aus Polen geflohenen Brüder Wajsberg. Sie waren jüdischer Abstammung und kamen als „displaced persons“ in die Stadt. Vor diesem Hintergrund wird aus einem netten Beispiel frühen Industriedesigns ein Symbol für die große Bedeutung migrantischer Unternehmerinnen und Unternehmer für die wirtschaftliche Prosperität Münchens nach dem Krieg.

Der Disko-Besuch scheitert an der Hautfarbe

Doch nicht nur Objekte und Bilder berichten von diesem Teil der Stadtgeschichte, in vielen Videos kommen die Akteure der Migration auch selbst zu Wort. Hamado Dipama aus Burkina Faso etwa, dem es kaum je gelungen ist in München in eine Diskothek zu kommen - und auch das, das Feiern, die Teilhabe am Nachtleben, an Tanz und Musik und Geselligkeit hätte beim Ankommen in München sicher geholfen. Am Anfang habe er das überhaupt nicht verstanden und sich sogar die Frage gestellt, ob das vielleicht normal sei, dass in Deutschland Weiße nur unter sich feiern und er nur erst rausfinden müsse, wo er feiern könne und dürfe, vielleicht sei ja auch irgendwo für ihn und seine Landsleute reserviert. Doch nach mehrfachen Versuchen in eine Diskothek zu kommen, habe er feststellen müssen, dass es einfach ein institutionelles Problem gibt: nämlich Rassismus.