Münchner Schiene: Veranstaltungsreihe für die junge Literatur

Kurator der ersten „Münchner Schiene“ ist der Schriftsteller und Musiker Benedikt Feiten. Gefragt, was die Stadt für ihn bedeutet, antwortet er: „Ein Widerspruch zwischen Hochglanz, Champions League und Exzellenz-Behauptung – und gleichzeitig ganz viel Widerstandsgeist, Subversives und Nischenkultur.“

Literatur experimentell

Die kleine, spontan erstellte München-Liste des Schriftstellers („Leiden Centraal“) wäre noch um einen Punkt zu ergänzen: Die Stadt hat auch eine engagierte junge Literaturszene. Die aber bekommt nicht immer die Öffentlichkeit, die sie verdient. Auch deshalb eine „Münchner Schiene“, die neue Veranstaltungsreihe beim Literaturfest. Und mit ihr der Versuch, Literatur durchaus einmal anders zu präsentieren, etwa auf Zuruf durch das Publikum, erzählt Feiten.

Überhaupt: das Experimentelle, Spontane, Performative spielt eine große Rolle bei der neuen Veranstaltungsreihe. „Dieses Im-Moment-Entstehen von Dingen, das fasziniert mich“, sagt Benedikt Feiten. „Ich denke einfach, dass das auch eine Sache ist, die man bei Live-Veranstaltungen kann und soll – dass es etwas gibt, was es nur einmal so stattfindet. Nur dieses eine Mal.“

Lesen, Essen, Improvisieren

Fünf Tage lang dauert die „Münchner Schiene“. Es gibt acht Haltepunkte an unterschiedlichen Orten der Stadt. Im Literaturhaus finden zwei „OpenMic“-Veranstaltungen statt – Lesedebüts. Im „Bellevue de Monaco“ wird über Gemeinschaft gesprochen, im Kunstraum „Zirka Space“ sind künstlerische Improvisationen mit Literatur, Musik, Freestyle-Rap, Tanz und Comic geplant.

In der Diskothek „Rote Sonne“ wiederum wird ein Live-Hörspiel über die prekäre Situation der Clubs in der Pandemie aufgeführt. Und natürlich gibt es Lesungen, etwa Slata Roschal. Vor vier Jahren zog die Schriftstellerin von Greifswald nach München. Sie schreibt Gedichte, im Frühjahr ist ihr erster Roman „153 Formen des Nichtseins“ erschienen.

Eine lebendige Szene

München, erzählt Slata Roschal, sei für sie ein guter Ort zum Schreiben. „Die Literaturszene ist sehr lebendig hier. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die sich nach Interessen aufteilen – so etwas wie die Romanwerkstatt in der Seidl-Villa. Es gibt viele Lesereihen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und es gibt tolle Orte: Das Lyrik-Kabinett, das Cervantes-Haus, die Monacensia, das Literaturhaus – Orte, mit denen man immer wieder in Berührung kommt als Autor in München.“

Das „Aber“ gibt es leider auch: die unverschämt hohen Mieten, die für viele Menschen eine Belastung sind. Unter ihnen die, die vom Schreiben leben wollen. Auch Slata Roschal beschäftigt sich mit dieser Situation in ihren literarischen Texten. Sie erzählt von einer Umfrage der Zeitschrift „Literatur in Bayern“, an der sie teilgenommen hat, zur Frage, was die Literatur in Bayern ausmache und was man sich wünsche. Ihre Antwort „Zum Beispiel staatliche Unterstützung bei der Wohnungssuche. Und auf dem Wohnungsmarkt generell. Ich glaube, dass man nur so eine wirklich nachhaltige Literaturszene gestalten kann. Dass Autorinnen wirklich vor Ort bleiben können und nicht wieder ausziehen müssen, wenn sie sich trennen, das Gehalt wegfällt, Corona einbricht.“

Wege in die Öffentlichkeit

Die „Münchner Schiene“ soll aber auch die Möglichkeit eröffnen, die vielen literarischen Foren in der Stadt – Leseformate, Werkstätten, Zeitschriften – kennenzulernen. Und in diesem Sinn ermutigen. Schriftsteller Benedikt Feiten denkt auch an die, die sich ausprobieren wollen: „Das war uns schon wichtig, dass es Punkte gibt, wo Menschen, die bisher alleine für sich geschrieben haben oder vielleicht noch gar nicht oder sich mit dem Gedanken tragen, einfach Anlaufpunkte haben oder gucken können, was gibt es eigentlich und was sind Wege.“

Ein Anliegen der neuen Literaturfest-Reihe ist es schließlich, zurückzublicken auf erzählerische Traditionen. Zum Abschluss laden Benedikt Feiten und die anderen Schienenbauer zu einer Geisterfahrt ins „Gasteig HP 8“. Münchner Autorinnen und Autoren, unter ihnen Poetry-Slammerin Maike Harms, wollen auf literarische Stimmen aus dem Off antworten. Auch das ein Experiment, eine andere Form der Auseinandersetzung mit der Literatur.

Benedikt Feiten, erster Kurator der Reihe, wünscht sich, dass die Veranstaltungen für alle bereichernd sind. Und: „Ich wünsche mir, dass die Schiene lange läuft und von ganz unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gestaltet wird, dass das weiterführt. Das würde mich schon mal glücklich machen.“

Am Montag (28.11.) startet die „Münchner Schiene“ in der „Favorit Bar“ in der Innenstadt. Slata Roschal und Martin Kordić stellen ihre Romane vor, dazu gibt es Chorgesang des Peformance-Kollektivs „The Hercules & Leo Case“. Das gesamte Programm der Reihe gibt es unter literaturfest-muenchen.de