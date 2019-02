15.02.2019, 19:47 Uhr

Münchner Pianistin Alice Sara Ott: "Ich habe MS"

Die Musikwelt begeistert sie durch beeindruckende Technik und sensible Musikalität. Alice Sara Ott kann eine Reihe kochklassischer Debüts in Europa aufweisen. Auf ihrer Internetseite teilte sie nun mit, dass sie an Multiple Sklerose erkrankt sei.