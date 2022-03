Münchner Philharmoniker: Putin-Freund Gergiev muss gehen

München trennt sich vom Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev. "Es wird damit ab sofort keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben", gab Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekannt. "Valery Gergiev hat sich trotz meiner Aufforderung, sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt, nicht geäußert", kritisierte Reiter.

Reiter: "Klares Signal wäre unabdingbar gewesen"

Er hätte sich erwartet, dass Gergiev seine "sehr positive Einschätzung des russischen Machthabers überdenkt und revidiert." Das habe Gergiev nicht getan. "In der aktuellen Situation wäre aber ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können", sagte Reiter. Nachdem dies nicht erfolgt sei, bliebe nur eine sofortige Trennung. "Alles weitere werden wir so schnell wie möglich klären", so der Oberbürgermeister.

Künstleragentur: "Gergiev ist Freund Putins"

Bereits gestern hatte sich die Münchner Künstleragentur von Gergiev von ihm getrennt. Agenturchef Marcus Felsner sagte dem BR, es sei der "traurigste Tag seines Lebens". Er wolle aber nicht länger direkt oder indirekt von einem "Regime, das gegen uns alle Krieg führt" profitieren: "Vor dem Hintergrund des verbrecherischen Krieges, den das russische Regime gegen die demokratische und unabhängige Nation der Ukraine und gegen die gesamte offene europäische Gesellschaft führt, ist es uns unmöglich und unlieb geworden, die Interessen von Maestro Gergiev zu vertreten." Gergiev sei "ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin" und gelte bislang als Unterstützer von dessen Politik.

Die Entscheidung breche ihm das Herz, so Felsner. Seine Gedanken seien bei dem Dirigenten, aber noch mehr bei den "Millionen Opfern eines Kriegsverbrechens". Gergiev sei einer der größten Dirigenten unserer Zeit, "ein visionärer Künstler, den viele von uns lieben und bewundern", der aber "seine seit langem ausgedrückte Unterstützung für ein Regime, das inzwischen Verbrechen begeht, nicht öffentlich beenden wird oder kann".

Ende einer Karriere?

Der doppelte Rauswurf in München kommt für Gergiev nach einer Lawine von Absagen nicht unerwartet. Amerikanische, italienische, britische, holländische und österreichische Häuser hatten Termine mit ihm gestrichen. Ein Ultimatum der Mailänder Scala ließ Gergiev ebenfalls ohne Reaktion ablaufen.

Gestern Abend hatten sich das Edinburgh Festival, das Lucerne Festival und das Verbier Festival von ihm getrennt. Ein Indiz dafür, wie viel beschäftigt der Maestro bisher war. Seine Vielreiserei war sprichwörtlich, seine Abneigung gegen Proben auch.