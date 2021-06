Münchner Orgelwoche: Sommerkonzerte mit Kühlungseffekt

Laut Tobias Frank wartet der Orgelsommer mit einer Premiere und einem Abschied auf: Während in St. Markus die Ott-Orgel erstmals seit ihrer Renovierung erklingt, ist die Steinmeyer-Orgel der Lukaskirche am 12. September zum letzten Mal im Konzert zu hören, bevor das Instrument im Zuge des Kirchenumbaus ab dem 1. Advent generalüberholt wird.

Alle Konzerte sind live vor Ort zu erleben: "Außerdem planen wir, Ausschnitte aus einzelnen Konzerten auch online zu stellen", so der Kirchenmusiker. Den Auftakt des Münchner Orgelsommers veranstalten die Kantoren der beteiligten Kirchen am Sonntag, 4. Juli, um 19 Uhr in der Markuskirche. Das Abschlusskonzert findet am Sonntag, 12. September, um 19 Uhr in der Lukaskirche am Mariannenplatz statt. Über aktuelle Programmänderungen informiert die Internetseite. Dort besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung: www.muenchner-orgelsommer.de

Mit Material von epd Bayern