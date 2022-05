Münchner Opernintendant fällt auf russische Videosatire rein

Angeblich meldete sich der "ukrainische Kulturminister" per Videoschaltung, um sich über den aktuellen Stand der "Abschaffung der russischen Kultur" zu erkundigen. Doch tatsächlich hatte der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Serge Dorny, die beiden russischen Satiriker Wladimir Kuznetsow und Alexei Stolyarow am Apparat, besser bekannt als Duo "Wowan und Lexus".

Die beiden behaupten seit Jahren, nicht die "ethischen Normen des Journalismus" zu beachten, allerdings in der "Informationsbranche" tätig zu sein: "Wie ethisch unsere Nachrichten sind, sollten unsere Follower entscheiden."

Dorny: "Solche Künstler möchte ich nicht bei uns sehen"

Die im Auftrag des russischen TV-Senders "Starhit" und der Kreml-Propaganda tätigen Satiriker heuerten schon mal junge Frauen an, die als "Greta Thunberg" im Einsatz waren, nervten Amnesty International, das dänische Parlament und waren sich auch nicht zu schade, als angebliche Anwälte des inhaftierten Putin-Kritikers Alexei Nawalny aufzutreten.

Jetzt klingelte es in der Bayerischen Staatsoper, und russische Medien zitieren genüsslich aus dem, was Serge Dorny "prahlerisch" gesagt haben soll, obwohl er inhaltlich nichts Neues mitteilte: "Trotz der Tatsache, dass er mein sehr guter Freund ist, habe ich Valery Gergiev rausgeworfen. Und das, obwohl wir uns seit 35 Jahren kennen. Ich trennte mich auch von Anna Netrebko und einem Ballettdirektor, der dem Regime sehr nahe steht. Menschen sollten unterschiedlich eingeschätzt werden. Solche Künstler möchte ich nicht bei uns sehen."

Russische Medien beeilten sich zu ergänzen, Ballettdirektor Igor Zelensky sei offiziell "aus familiären Gründen" geschasst worden: "Wir haben mehrmals mit ihm gesprochen, und ich habe ihn zu dem Schluss gebracht, dass er die Oper verlassen sollte. Er hat eine solche Entscheidung nicht allein getroffen", sagte Dorny jetzt dazu.

Zweifel an Netrebkos "Aufrichtigkeit"

Obwohl die Star-Sopranistin Anna Netrebko sich zwischenzeitlich vom Putin-Regime distanziert hat und auch wieder im Westen auftrat, bekräftigte Dorny recht ungeschützt seine Entscheidung, sie vorläufig nicht mehr in München auftreten zu lassen. Ihre "Aufrichtigkeit" sei fraglich: "Wir haben keine Pläne, in Zukunft mit Netrebko zusammenzuarbeiten. Darauf haben wir verzichtet. Ich habe ihr am Telefon gesagt: 'Sie sind nach Donezk gefahren, Sie haben Spenden gesammelt. Und jetzt erklären Sie, dass Sie nicht involviert waren? Sie sind entweder drin oder raus aus der Politik, je nachdem, ob es für Sie profitabel ist. Ich verstehe das nicht." Auf jeden Fall habe Netrebko "zu spät" reagiert.

TV-Zuschauer aufgebracht

Die Zuschauer im Fernsehstudio von "Starhit", darunter Kunstschaffende wie Komponist Jurij B. Šerling und der stellvertretende Sprecher der Duma, Boris Tschernyschow, reagierten mit Buhrufen auf die gezeigten Videos: "Ich habe meine Karriere im selben Theater wie Anna Netrebko begonnen. Egal was passiert, wir müssen Menschen bleiben. Kreative sollten generell raus bleiben aus der Politik, was hat Netrebko damit zu tun?" Andere bezeichneten Dorny als "Faschisten", "kleinkariert" oder "halbherzig". Er habe sich "selbst entlarvt".

Die Bayerische Staatsoper bestätigte dem BR den Vorfall. Aus informierten Kreisen hieß es, die russischen Satiriker seien sehr professionell vorgegangen, so sei erst mal das "Vorzimmer" des "Ministers" zugeschaltet worden, bevor der Amtsträger selbst in Erscheinung trat. Eine weitere Stellungnahme der Staatsoper wurde angefragt.

Der derzeitige ukrainische Minister für Kultur und Informationspolitik heißt Oleksandr Tkachenko. Er war wie Präsident Wolodymyr Selenskij früher Medienproduzent.