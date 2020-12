Münchner Musiker empfehlen: "Support Your Local Underground!"

Wer darf was? Wer darf wann? Wer darf mit wem? Gute, grundlegende Fragen stellt schon mal Angela Aux. Oder ist das doch nur heiliger Blödsinn à la Karl Valentin? Angela Aux ist natürlich ein Pseudonym. Eigentlich heißt der Mann Florian Kreier, ist im Chiemgau aufgewachsen, hat in München an der LMU studiert und eine Abschlussarbeit über die linke Rockband Ton Steine Scherben und die Subkultur der 70er -Jahre geschrieben. Als Songschreiber und Musiker nennt sich Kreier Angela Aux, er ist solo unterwegs oder als sideman in sepalots Jazz-Quartett. Cut-Up-Gedichte bringt er unter dem Pseudonym Heiner Hendrix heraus. Das Stück, das er zum Benefiz-Sampler Freezig in Giesing beisteuert, heißt Hidden Track. Aufgenommen hat er es schon 2017, in Wien überarbeiten lassen, dann aber auf einer CD versteckt.

Querschnitt der Münchner Musikszene

Ja, seid’s etz narrisch worn? Die Unterbiberger Hofmusik ist vor zwei Jahren nach Kairo gereist, die Metropole des Nahen Ostens, die dort eine ähnliche Bedeutung hat wie, sagen wir, New York für den Westen. Jedenfalls haben sich die Unterbiberger ein traditionelles Stück draufgeschafft, das eigentlich von 16 Sängern, mit zwei Harfen und viel Percussion vorgetragen wird. Und weil es dem Trompetenanarchist Matthias Schriefl so gut gefallen hat, hat er sich ein Arrangement für Blaskapelle ausgedacht. Witzig, schräg und überaus charmant, das jedenfalls.