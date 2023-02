Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht vor dem Aus

Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, eine der bekanntesten deutschen Kabarett-Institutionen, steht offenbar vor dem Aus: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat sie derzeit keine Geschäftsführung und keine Gastronomie, zwischen den Gesellschaftern laufe ein Rechtsstreit. Zudem sei, so die SZ weiter, der Spielbetrieb seit Montag eingestellt. Auch hätten die Künstler, die zuletzt aufgetreten waren, keine Gage mehr bekommen.

Streit unter den Gesellschaftern

Das Schwabinger Kabarett-Theater wurde 1956 von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet und später lange Jahre von Till Hofmann geleitet, bis dieser 2021 schließlich die Führung abgab. Im Oktober 2021 brachte sich dann der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Bruno Jonas stärker ein. Intern soll es nun zwischen den aktuellen Gesellschaftern zum Streit gekommen sein.

"Es hat sich ein bisschen angekündigt"

Der Kabarettist Andreas Rebers war früher selbst mal Gesellschafter des Kabarett-Theaters. "Es hat sich für mich ein bisschen angekündigt", sagte Rebers dem Bayerischen Rundfunk. Die wirtschaftliche Lage sei immer schwierig gewesen, weil die Lach- und Schießgesellschaft mit einer Kapazität von gut 80 Personen so klein sei. "Ich glaube, dass durch Corona die Lage sehr schwierig geworden ist und das in dem kleinen Laden ein bisschen viel Druck entstanden ist", so Rebers weiter.

Für München wäre ein Aus ein "enormer Verlust"

Er selbst wäre am 2. März dort mit seinem Programm "Rein geschäftlich" aufgetreten: "Ich habe noch Termine frei für den Oktober und würde mich natürlich freuen, wenn die Lach- und Schieß als Spielstätte nicht verschwinden würde." Denn für die Stadt München wäre das "ein enormer Verlust".