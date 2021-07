Münchner Kulturbranche wehrt sich gegen Kürzungen

Folgen auf Monate leerer Ränge, nun leere Kassen? Zumindest fürchtet das das Stadttheater der Münchner Kammerspiele angesichts der aktuellen Debatten um den Haushalt 2021. Zwei Jahre Pandemie sowie Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen haben auch in der Stadt München Spuren hinterlassen. Entsprechend lautet die Devise des Stadtrates: Es muss gespart werden. Auch bei Kultur-, Sozial- und Bildungseinrichtungen. Doch genau das "sei das falsche Signal zur falschen Zeit", beklagen die Münchner Kammerspiele nun in einem Aufruf. Sie befürchten irreparable Schäden für die Kreativmetropole München.

Langfristiger, struktureller Schaden befürchtet

Die Kammerspiele wehren sich nun gegen die geplanten Kürzungen und wollen dafür breitflächig mobilisieren. Im Internet rufen sie zu einem Schulterschluss von Kultur-, Sozial- und Bildungseinrichtungen der Stadt auf. Gegenüber der Bayern2-Kulturwelt erklärt Kammerspiel-Dramaturg Martin Valdés-Stauber: Man habe Verständnis, dass die Stadt sparen müsse. Aber derartig substantielle Einschnitte, wie man sei gerade diskutiere, würden einen langfristigen, strukturellen Schaden anrichten, von dem sich das Haus nicht mehr erholen würde. Denn da ein Theater weitestgehend an Fixkosten gebunden sei, ließen sich solche Einsparungen nur durch rigorosen Personal- und Strukturabbau schultern.

Kultur, Bildung und Soziales nicht gegeneinander ausspielen

Konkret steht im Raum, dass die bereits vereinbarte Tariferhöhung für das kommende Jahr gestrichen wird. Zudem sei, wie in anderen Referaten auch, von Seiten des Stadtrats eine Etatkürzung von bis zu 8,5 Prozent geplant. Laut Valdés-Stauber bedeute dies einen Abbau von rund 60 Stellen an den Kammerspielen oder die Streichung des gesamten künstlerischen Budgets. "Solche Kürzungen, kann man danach nicht einfach wieder hoch fahren." Die Kammerspiele fordern deshalb ein breites Bündnis aus Kultur, Bildung und Soziales. Es müsse, so Valdés-Stauber, verhindert werden, dass diese Bereiche gegeneinander ausgespielt werden.

Valdés-Stauber, der selbst als Kommunalpolitiker tätig ist, fordert deshalb eine vorausschauende Stadtpolitik, die nicht nur das nächste Kalenderjahr im Blick habe, sondern den gewachsenen Strukturen eine Perspektive böte. Unter kulturbildungsoziales.de kann man den Aufruf unterstützen. Für kommenden Mittwoch ist ab 7:30 Uhr eine Demonstration vor dem Löwenbräu-Keller geplant.