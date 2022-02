Münchner Künstleragentur trennt sich von Dirigent Gergijew

Am vergangenen Freitag hatte Dieter Reiter an Gergijew ein Schreiben geschickt, in dem es hieß: "Gemeinsam mit den Orchestervertretern der Münchner Philharmoniker erwarte ich von Ihnen als Chefdirigent des Orchesters jetzt ein deutliches Zeichen der Distanzierung von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine, und damit ein klares Signal an die Stadtspitze, die Öffentlichkeit, die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker und ihr Publikum."

Auch an der Hamburger Elbphilharmonie muss Gergijew mit Konsequenzen rechnen. Der dortige Intendant Christoph Lieben-Seutter nannte ihn zwar einen "der größten Dirigenten unserer Zeit" und Freund des Hauses, mit dem er noch "viele Pläne" habe, schränkte jedoch im Gespräch mit dem NDR ein: "Gleichzeitig ist er ein dermaßen direkter und offizieller Unterstützer von Putin, dass ich schon sehr, sehr hoffe, von ihm ein Wort der Distanzierung von den Ereignissen in der Ukraine zu hören. Ohne eine solche Distanzierung werden wir die nächsten Konzerte so nicht durchführen können, was mir sehr leid täte."

Gergijew dirigierte mehrfach auf Kriegsschauplätzen

Das Konzert mit Anna Netrebko am Aschermittwoch soll in der Elbphilharmonie stattfinden, weil die Veranstaltung von einer privaten Agentur angeboten wird. Die habe einen gültigen Mietvertrag. Wenn der gebrochen werde, seien Schadenersatzforderungen zu erwarten, die unter Umständen der Steuerzahler begleichen müsste.

Zuletzt hatte auch das Lucerne Festival in der Schweiz Gergijew ausgeladen. Dort sollte er mit seinem Mariinski-Orchester aus St. Petersburg am 21. und 22. August auftreten. Zuvor hatte es bereits Absagen aus den USA, London, Mailand und Wien gehagelt.

Gergijew hatte mit staatstragenden Propaganda-Auftritten in Kriegsgebieten mehrfach für internationale Empörung gesorgt. So dirigierte er 2008 ein Konzert in der Hauptstadt Zchinwali in Südossetien im Kaukasus, als Russland und Georgien um die Region kämpften. Im Mai 2016 leitete er ein Konzert in den Ruinen der antiken Stadt Palmyra, die kurz zuvor von russischen und syrischen Truppen im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) zurückerobert worden war.

"Ich gehöre nicht zur Regierung"

Der Maestro zeigte sich 2014 "nachdrücklich" in einem Aufruf mit der Annexion der Halbinsel Krim einverstanden und entschuldigte sich im Dezember 2013 als "unpolitischer" Künstler damit, dass er nichts gegen die russischen Gesetze zur Diskriminierung von Homosexuelle unternehme.

"Ich gehöre nicht zur Duma, ich gehöre nicht zur Regierung", versuchte er sich herauszureden und ergänzte, dass er in "seinem" Haus, dem Mariinski-Theater in St. Petersburg keine Diskriminierung dulde. Für alles andere sei er nicht zuständig.