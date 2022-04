Münchner Kirche kauft Glocken auf dem Secondhand-Markt

Die Flammen lodern schon, noch etwas Zinn in den Kessel und dann rinnt die glühende Masse in ihre Form. In der Passauer Glockengießerei Perner wird eine neue Glocke gegossen.

"Unvergesslich, meine Herren", staunt Kirchenvorstand Norbert Pietsch. "Sowas erlebt man nur einmal in seinem Leben - oder nie." Zusammen mit Pfarrer Stefan Ammon ist er extra nach Passau gekommen, um beim Guss der neuen Glocke für ihre Kirche in München dabei zu sein.

Nachhaltige Recycling-Glocke

Das Besondere: Die neue Glocke wird aus einer alten, eingeschmolzenen gegossen. Die hing vorher in einer Düsseldorfer Kirche, die profaniert, also aufgegeben wurde. Eine echte Recycling-Glocke sozusagen. Und auch die beiden kleineren Glocken des dreistimmigen Geläuts der Gemeinde sind secondhand.

"In der heutigen Zeit wollen wir damit ein Zeichen der Nachhaltigkeit setzen", sagt Norbert Pietsch. Vor zwei Jahren stand fest: die evangelische Gustav-Adolf-Kirche braucht neue Glocken. Die alten gusseisernen hatten nach 80 Jahren ausgedient, rosteten von innen und wurden zum Sicherheitsrisiko.

Die Kirchengemeinde wollte nicht einfach neue Bronzeglocken gießen lassen. Secondhand-Glocken sollten es sein. Über eine Glockenbörse im Internet wurden Kirchenvorstand Norbert Pietsch und seine Mitstreiter fündig.

Zu Ostern sollen sie läuten

Gut einen Monat nach dem Guss kommen die neuen Glocken endlich an ihren Platz. Ein riesiger Kran steht vor der Gustav-Adolf-Kirche im Münchner Stadtteil Ramersdorf.

Durch das offene Dach des Glockenturms werden die drei alten, rostigen und tonnenschweren Glocken vorsichtig herausgehoben und mit dem Kran vor der Kirche abgesetzt. Viele Gemeindemitglieder sind gekommen, um das Spektakel mit anzusehen.

"Die alten Glocken sind ein Stück Erinnerung, sie haben mich jetzt 70 Jahre begleitet", sagt Edeltraud Rohde. Die 90-Jährige ist eine der vielen Spender, die den Kauf der Secondhand-Glocken möglich gemacht haben. "Eine Kirche ohne Glocken, das ist unvorstellbar."

Und dann ist es soweit: Die geweihten neuen Bronze-Glocken werden in den Turm gehoben. Zu Ostern, dem Kirchenfest, das auch für den Neubeginn steht, werden die neuen alten Glocken zum ersten Mal in ihrem vollen Klang läuten.