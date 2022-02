Münchner Kammerspiele zum Theatertreffen eingeladen

Eine eher magere Bilanz für die bayerischen Theater: Nur eine Produktion aus dem vergangenen Jahr wird im Mai beim Berliner Theatertreffen, der "Leistungsschau" der deutschsprachigen Bühnen, präsentiert - das am 9. Oktober 2021 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführte Stück "Like Lovers Do (Die Memoiren der Medusa)" der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai (43). Die Jury spricht von einem "finster-poetischen Lied" über strukturellen Sexismus und sexualisierte Gewalt. Es richte sich "an alle, die mit Worten und Taten erniedrigen, verletzen und töten, aber auch an alle Wegschauenden und solche wie Athene, die Medusa dafür bestrafte, dass Poseidon sie vergewaltigt" habe. Die Kammerspiele haben den Abend, der vom BR-Kritiker sehr positiv besprochen wurde, mit einer "Triggerwarnung" versehen, wonach die vielen Schilderungen sexualisierter Gewalthandlungen "belastend und re-traumatisierend" wirken könnten.

"Das Ganze bleibt ungemütlich"

Wörtlich heißt es zur Entscheidung über das rund 100-minütige, sehr drastische Stück: "Nichts davon ist auf der Bühne zu sehen; keine Selfiesticks, die an spermatriefende Vaginen heranzoomen, keine blutigen Entmannungsakte, keine individuellen Leidensgeschichten. Pınar Karabulut zeigt ihre fünfstimmig Klagenden als von der Amüsierverpflichtung der Popkultur gezeichnete genderfluide Wesen, die in Alien-Superhelden-Punk-Kostümen maschinelle bis rituelle Bewegungen ausführen und die Platinperücken fliegen lassen. Doch eine Verharmlosung ist diese kluge Setzung keineswegs. Das Ganze bleibt ungemütlich, wenn auch auf andere Art als der Text: zu laut, zu grell – bis zum augenzwinkernden, unterschiedliche Formen des Empowerments erprobenden Schluss."

"Like Lovers Do" ist am 18. und 22. Februar, sowie am 6. März 2022 das nächste Mal in München zu sehen.

Dante, Molière und Schiller

Außer "Like Lovers Do" hat sich die Jury für "All right. Good night" vom HAU Hebbel am Ufer in Berlin entschieden, wo es um den Flugzeugabsturz von MH370 von "Malaysian Air" geht, für Molières "Tartuffe" vom Staatsschauspiel Dresden, Schillers "Jungfrau von Orleans" aus Mannheim, "Das neue Leben" nach Dante Alighieri aus Bochum, die Installation "Die Ruhe" über den Großstadtstress vom SchauSpielHaus in Hamburg, das absurde Stück "Doughnuts" vom Thalia-Theater in Hamburg, die Sozialstudie "Ein Mann seiner Klasse" vom Schauspiel Hannover, den Ernst-Jandl-Abend "humanistää!" vom Volkstheater Wien und "Slippery Slope - Almost a Musical" vom Berliner Maxim-Gorki-Theater über einen Ethno-Kitsch-Sänger.

Leiterin hört auf

Am Rande der Pressekonferenz des Theatertreffens wurde bekannt, dass Leiterin Yvonne Büdenhölzer nach zehn Jahren aufhört. Sie habe ein "sehr schönes Angebot" von anderer Seite bekommen. Näheres werde Ende Mai bekannt gegeben. Wer Büdenhölzer nachfolgt, soll "voraussichtlich" im Sommer entschieden und der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.