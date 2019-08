Münchner Kammerspiele zum Theater des Jahres gewählt

Unterstützung für Intendant Matthias Lilienthal

Mit dem Preisregen bekunden die Kritiker auch ihre Unterstützung für Intendant Matthias Lilienthal. Der heute 59-Jährige hatte in München seit seinem Amtsantritt im Herbst 2015 immer wieder gegen Widerstände zu kämpfen. Zunächst empfingen ihn Öffentlichkeit und Publikum mit großen Vorbehalten, dann äußerte die Münchner CSU massive Kritik an seiner Arbeit. Der für seine unkonventionelle, experimentierfreudige Arbeit bekannte Lilienthal verzichtete daraufhin auf eine Vertragsverlängerung – die nun beginnende Spielzeit ist seine letzte an den Kammerspielen.

Auf die Frage, ob diese Auszeichnung eine Ohrfeige für seine Kritiker bedeute, antwortete Lilienthal im Interview mit der kulturWelt auf Bayern 2: "Ach, Ohrfeigen interessieren mich nicht. Es interessiert mich weder, wenn ich Ohrfeigen bekomme noch interessiert es mich, anderen Menschen Ohrfeigen auszuteilen. Insofern: Nein. Das ist eine Anerkennung für aufregende Arbeit – und das ist das Entscheidende daran."

Alle Auszeichnungen im Überblick

Theater des Jahres: Münchner Kammerspiele

Bühnenbild des Jahres: Lena Newton für Susanne Kennedys "Drei Schwestern"

Stück des Jahres: "Schnee Weiß" von Elfriede Jelinek

Inszenierung des Jahres: "Dionysos Stadt" von Christopher Rüping

Schauspieler des Jahres: Nils Kahnwald (u.a. "Dionysos Stadt")

Schauspielerin des Jahres: Sandra Hüller für "Penthesilea"

NachwuchsschauspielerIn des Jahres: Gro Swantje Kohlhof (u.a. "Dionysos Stadt")

Kostüme des Jahres: Vanessa Rust für PeterLichts "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" am Theater Basel