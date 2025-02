Münchner Frauendom bekommt Mahnmal zu Missbrauch

"Es ist ein schwerer Gang hier vor zum Altar, denn wenige von uns gehen noch in Kirchen", sagt Richard Kick. Der Sprecher der Betroffenenbeirats im Erzbistum München und Freising steht mitten im Münchner Frauendom, bei den Vorbereitungen zum Gottesdienst am Sonntagabend. Denn werden mehr als 50 Menschen, die Missbrauch in der Kirche erlebt haben, erwartet. Bei einem abendlichen Gottesdienst mit Musik, Lichtinstallation, einer eigens entwickelten Liturgie, wird ein symbolträchtiges Kunstwerk am Altar angebracht. Ein filigranes Herz, löchrig, aus Metall: Es soll an die Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche erinnern.

Das Herz war schon beim Papst

Das Herz hat der Münchner Künstler Michael Pendry gestaltet. Eher zufällig haben es Missbrauchsbetroffene für sich entdeckt. Michael Pendry war einverstanden, es nun den ganzen Missbrauchsgeschichten zu widmen. "Meine Intention ist, dass ich Kunst nicht mache, um zu schockieren. Ich möchte den Leuten etwas mitgeben, was die Leute im positiven Sinn berührt", sagt der Künstler.

Eine andere Version des durchlöcherten Herzens hat eine Gruppe von Missbrauchsbetroffenen im Mai vor zwei Jahren dem Papst nach Rom gebracht. Mit dem Rad sind sie damals nach Rom gepilgert und hatten unterwegs Kontakt zu italienischen Kirchengemeinden, um auch dort auf das Thema sexueller Missbrauch aufmerksam zu machen.

Dauerhaft in die Krypta

Nun kommt eine weitere Version des durchlöcherten Herzens ins Herz von München: an den Altar der Frauenkirche. Die vielen Kleriker, die kommen, sollen vor allem zuhören. Man wolle all das, was passiert ist, nicht ausklammern, sondern noch mal an den Ort des Geschehens bringen - in die Kirche, sagt Andrea-Elisabeth Lutz, Kulturmanagerin im Erzbistum München und Freising im BR-Interview.

Mit dem Mahnmal in der Frauenkirche geht ein langer Weg zu Ende, so empfindet es Richard Kick. Seit er mit dieser Herzskulptur beim Papst war, konnten offenbar viele Betroffene sich mit ihren Erfahrungen in dieser Skulptur wiederfinden. "Wir haben es nicht fassen können, dass dieses Herz so viel Resonanz bekommen hat. Viele Betroffene erkennen sich selbst in diesem Herzen, das zerklüftet ist, zerbrechlich wirkt." Es mache ihn ein Stück weit glücklich, weil sich die Erzdiözese München und Freising öffentlich in diesem Mahnmal zu den Verbrechen aus den eigenen Reihen bekenne.

Einige Wochen soll das Herz am Altar der Münchner Frauenkirche bleiben, dann bekommt es einen dauerhaften Platz in der Krypta.