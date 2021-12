Münchner Fan trägt sämtliche Trikots des FC Bayern zusammen

Früher war ein Trikot: ein Trikot. Heute ist ein Trikot: Gefühl. Geschichte. Geschäft. Der Stoff, in dem die Träume sind. Wenn also jemand alle Trikots eines Vereins erfasst hätte, von 1900 bis heute, über 1.000 Modelle – was könnte man daran alles erkennen und erzählen...

"Die Trikots interessieren mich schon seit meinem achten, neunten Lebensjahr", sagt Friseurmeister Raimund Simmet aus Feldmoching. Anfang 50 ist er, sympathisch und unermüdlich! Jahrzehntelang sitzt er am Schreibtisch. Vergleicht alte Schwarzweiß-Fotos von Fußballspielen, rekonstruiert die Farben. Simmet zeichnet alle Trikots selbst in einem Grafikprogramm nach, Schnitte, Schnürkrägen, Streifen. Investiert also sein ganzes rotes Herzblut, bis er sämtliche Bayern-Trikots beisammen hat. Jetzt liegt diese einzigartige Sammlung als Buch vor – und zeigt, wie die Roten im Jahr 1900 tatsächlich in blau begannen, himmelblau – und später zwar selten Avantgarde waren, aber immer mit der Mode gingen.

"Mir fallen jetzt spontan die Flügelkrägen aus den 50ern ein, ganz typisch 50er-Jahre. Die Mode, der Schnitt spiegelt sich immer auch in den Trikots wieder. In den 70er Jahren, als die Damen ganz ganz kurze Röcke trugen, waren die Sporthosen auch extrem kurz. Mit so einer Hose würde heute kein Mensch mehr auflaufen – heute am liebsten bis unter die Knie (lacht)."

Ja, die Bayern der 70er: Im Fußball ganz oben, in der Mode ganz kurz – und im Marketing ganz unschuldig. Das Trikot ist da noch ohne Sponsor. Der Stoff: Einfach Baumwolle. Und der Gedanke völlig fremd, dass irgendjemand so ein Trikot teuer kaufen und tragen könnte, einfach aus Liebe zum Verein.

Des Kaisers alte Kleider...

In dieser Zeit, sagt Simmet, kommt es zur wichtigsten Entwicklung in 120 Jahren Trikotgeschichte: die Partnerschaft mit Adidas. 1969 die Hosen. 1973 die Trikots, 1974 der Sponsoringvertrag. Auf der Bayernbrust steht nun "adidas". Und aus dem klassischen weinrot wird feuerwehrautorot. Bahn frei, die Bayern kommen! Ab jetzt ist nichts mehr dem Zufall überlassen – wobei: Eine gewisse Wurschtigkeit gibt’s da doch noch. Ein Sepp Meier etwa, der zieht noch bis Ende der 70er an, was er will:

"Mei, es gab und gibt immer Spieler, die sind sich dessen schon bewusst, was für ein Standing sie haben. Der hat lieber Le Coq Sportif getragen als den Ausrüster Adidas. Und dass halt nicht Le Coq Sportif draufsteht oder irgend so ein gallischer Hahn auf dem Trikot ist, hat er sich halt auf einen Klebestreifen 'adidas' gemalt mit einem Edding und hat sich das draufgeklebt. Genauso dann beim Trikotsponsor Magirus Deutz."