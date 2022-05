Münchner Ex-Ballettchef Igor Zelensky mit Putin-Tochter liiert?

Katerina Wladimirowna Tichonowa ist die jüngere der beiden Töchter von Putin. Sie wurde in Dresden geboren, studierte Japanologie und soll als "Verwaltungswissenschaftlerin" in Moskau tätig sein. Nebenbei managt sie milliardenschwere Stiftungen. Obwohl sie demnach viel beschäftigt ist, flog sie nach den Recherchen des kremlkritischen Online-Portals "Istories" in den letzten beiden Jahren über fünfzig Mal nach München. Angeblicher Grund dafür: Sie soll mit dem Ex-Ballettdirektor des Bayerischen Staatsballetts, Igor Zelensky (52) liiert sein. Das lässt die Schlagzeilen um den umstrittenen Choreographen in einem völlig anderen Licht erscheinen, denn bisher hieß es von ihm wolkig, er habe München Anfang April aus "privaten" Gründen verlassen.

Bayerisches Staatsballett wusste angeblich nichts

"Für uns ist diese Information komplett neu, er hat sich zu seinem Privatleben sowieso nie geäußert", hieß es aus dem Bayerischen Staatsballett gegenüber dem BR zu den neuen Schlagzeilen. "Er hat seinen Beruf und sein Privatleben völlig getrennt."

"Istories" behauptet aufgrund vorliegender Reiseunterlagen und anderer Dokumente, die Putin Tochter sei lange Zeit zwischen Moskau und München gependelt, am 9. Dezember 2019 zum Beispiel mit "Kindermädchen, Klavierlehrer und drei Geheimdienstmitarbeitern". Der Hang von Tichonowa zum Luxus ist bekannt. Die Investigativ-Journalisten schreiben: "Wir wissen nicht, wann und wie sich Tichonowa und Zelensky kennengelernt haben." Den Quellenangaben zufolge habe sich Putins Tochter 2017 von ihrem ersten Ehemann getrennt, seit diesem Zeitpunkt sei sie regelmäßig in die bayerische Landeshauptstadt geflogen.

Zelensky kümmert sich für Putin um Großprojekte

Politisch brisant ist die Angelegenheit nicht nur wegen der offenkundig unmittelbaren familiären Nähe Zelenskys zu Putin, sondern auch, weil der Choreograph und frühere Star-Tänzer seit 2018 im Aufsichtsrat einer Stiftung sitzt, die sich auf Putins persönliche Anweisung mit Öleinnahmen finanziert und in Russland eine Reihe von kulturellen Großprojekten errichten soll. Keines der angedachten Häuser ist bis jetzt allerdings fertiggestellt weder in Kaliningrad, noch in Wladiwostok, Sewastopol und Kemerowo. Wegen der Pandemie sollen "hunderte von Mitarbeitern" der Stiftung entlassen worden sein.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über die dubiosen Verpflichtungen Zelensky in Russland berichtet. Dort hatte der Choreograph behauptet, seine "Abwesenheiten" aus München mit dem damaligen Opernchef Nikolaus Bachler besprochen zu haben. Ein Video von Zelensky mit Putin war plötzlich im Netz nicht mehr verfügbar.

Mit beißender Ironie schreibt "Istories", Putin habe ja Mitte März alle Landsleute, die es sich im Ausland mit "Austern und Gänseleber" gemütlich machen, als "Landesverräter" beschimpft. Gemessen daran sei Zelensky mit seinem "Dolce Vita" in München angreifbar gewesen. Der Vertrag des von Anfang an wegen seiner traditionellen Ausrichtung umstrittenen Tanzchefs lief eigentlich bis 2025.