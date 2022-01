Münchner Autor Jonas Lüscher erhält Max-Frisch-Preis 2022

Der mit 40.000 Franken dotierte Max-Frisch-Preis geht 2022 an den schweizerisch-deutschen Essayisten und Schriftsteller Jonas Lüscher. Das teilte die Stadt Zürich am Montag Vormittag mit. Jonas Lüscher sei ein Autor, dessen literarisches Werk in einer "Zeit der sich vertiefenden gesellschaftlichen Spaltungen auf Dialog, Diskurs und auf die vermittelnde Macht der Fiktion" setze, so die Begründung.

Auf Empfehlung der Max-Frisch-Stiftung zeichne die Stadt Zürich mit ihm einen Autor aus, der "in seinen Romanen und Essays die großen Fragen von Politik und Gesellschaft auf literarisch bezwingende Weise zu gestalten vermag: Seien es Fragen der Globalisierung, die er auf engstem Raum erzählerisch verdichtet, seien es Fragen der Ideologie, die er in all ihren inneren Widersprüchlichkeiten vorführt, oder seien es Fragen des Populismus, die er aus unterschiedlichsten Perspektiven angeht". Der Preis soll am 19. Juni im Schauspielhaus Zürich übergeben werden.

Seit 2001 lebt Jonas Lüscher in München. Seine 2013 erschienene Debüt-Novelle "Frühling der Barbaren" wurde mit dem Franz-Hessel- und dem Hans-Fallada-Preis ausgezeichnet. Mit seinem Roman "Kraft" gewann er den Schweizer Buchpreis 2017.