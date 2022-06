Münchner Architekturwoche: "Die Stadt gehört uns allen"

An der Veranstaltungsreihe – initiiert vom Kreisverband München-Oberbayern des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) – wirken zahlreiche Architekturbüros mit, ebenso andere Akteure wie verschiedene Referate der Landeshauptstadt München, Wohnungsgenossenschaften, Hochschullehrer und Künstlergruppen. Am Isartor, im Inneren des Areals, gibt es ein zentrales Forum. Ebenso – in verschiedenen Stadtvierteln, aber auch in anderen oberbayerischen Kommunen – eine Vielzahl von "Satelliten". Das sind kleinere Veranstaltungen und Aktionen vor Ort, auf Straßen und Plätzen.

Verhandlungen über den öffentlichen Raum

"Die Stadt gehört uns allen", begründet Ina Laux, eine der beiden Vorsitzenden des BDA-Kreisverbandes München-Oberbayern, die Wahl des Themas. Gerade in den Jahren der Pandemie habe sich dieser Kerngedanke auf verschiedene Weise gezeigt. "Die Menschen haben sich den öffentlichen Raum zum Teil auf privaten Wegen zurückerobert. Mit dieser Architekturwoche wollen wir daran anknüpfen und in diese Verhandlungen über den öffentlichen Raum eintreten." Es geht vor allem um gemeinsame Erkundungen.

Der thematische Bogen der angestrebten Verhandlungen ist vielfältig. Er reicht von Speed-Dating-Dialogen mit Architekten (etwa im Fall des Projektes "Red Barrier Reef") über Exkursionen, zum Beispiel mit Blick auf die Münchner Dachlandschaft ("Stadt:Blick"), bis zu temporären Interventionen im Stadtraum. Im Projekt "Schani Schani, but different" im Münchner Stadtteil Haidhausen wird eine Parklücke für sieben Tage lang mit einem kleinen Haus bebaut. "Im Inneren", so Ina Laux, "gibt es einen Sitzplatz und ein Bett. Sie warten darauf, wie die Passanten sich diesen Raum erobern. Es sind teilweise ganz leise und sensible Angebote."