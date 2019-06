Reibungen und Relevanz

Hans- Georg Küppers kam 2006 nach München aus dem Ruhrpott, aus Bochum, er ist ein überzeugter Rheinländer und versteht sich bis zum letzten Amtstag als Moderator, als Ermöglicher. In der freien Szene hat er gleich anfangs die 100 Domagk-Ateliers kaufen und sanieren lassen, damit die Bildende Kunst ihren Platz hat. Ein weiteres Großprojekt: die Städtischen Bibliotheken auf weniger Standorte konzentrieren und sie stattdessen aus- und neu bauen. Das Münchner Westend, früher Migrantenviertel, heute begehrtes Wohnviertel für junge Familien und reiche Singles, hat eine Vorzeige-Bibliothek bekommen, und Küppers hat durchgesetzt, dass bald auch samstags Bücher und Blurays ausgeliehen werden können. In der Theaterlandschaft konnte er sich auf Stückl im Volkstheater verlassen, der auch 2021 ein neues Haus bekommen soll.

Die Causa Lilienthal

In den städtischen Kammerspielen gab es mehr Unruhe. Matthias Lilienthal aus Berlin zu holen, galt zwar unter Theaterbegeisterten als Geniestreich, doch das Ergebnis war in den Augen einiger fad und enttäuschend. Weshalb der politisch links engagierte Lilienthal 2020 vertragsgerecht aufhört. "Matthias Lilienthal hat mit seiner Art, Theater zu machen, Reibungen und auch Relevanz erzeugt, und da wollten einige nicht mitgehen. Ich hätte ihm gewünscht, dass man ihm mehr Zeit gibt, dieses zu entwickeln."

Nicht mitgehen wollte die CSU im Münchner Stadtrat, die wollte Lilienthal sogar verbieten, bei der Demo "ausgehetzt" mitzulaufen. Denn die Kammerspiele traten 2018 als offizielle Unterstützer der Demonstration auf, die sich auch gegen Äußerungen der CSU zur Flüchtlingspolitik richtete. Kurz zuvor hatte Hans-Georg Küppers bei den Filmfestspielen der Stadt deutlich gemacht: Hetze geht gar nicht. Zudem hatte er in der Eröffnungsrede des Festivals den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Zusammenhang mit Brechts Moritat von "Mecki Messer" gebracht: Mecki Messer hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. So ähnlich wie bei Söder. "Ich fand damals den Umgang der CSU mit Menschen, die vor Krieg, Hunger, vor Not flüchten und zu uns kommen, unerträglich. Ich fand ihn auch verbal unerträglich: Der Respekt vor der Würde jedes einzelnen darf nie verloren gehen, und die Verrohung der Sprache, die meistens den Taten voraus geht. Das darf nicht sein und es war mir wichtig, ganz klar Position zu beziehen."