München "vom Stigma befreit" – dank christlich-jüdischen Dialogs

Ingrid Franz blickt zurück: Die 83-Jährige gebürtige Münchnerin engagiert sich seit Jahrzehnten in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit; jener Gesellschaft, die heuer ihr 75-jähriges Bestehen feiert.

Für die Katholikin ist das auch ein ganz persönliches Anliegen: "Durch mein Engagement in der Gesellschaft haben wir Gott sei Dank wieder jüdische Freunde gefunden." Ihre Eltern, Geschäftsleute aus München, hätten noch zu Beginn der Nazi-Diktatur gute Kontakte zu den einst zahlreichen Jüdinnen und Juden in der Landeshauptstadt gehabt. "Wir dürfen nicht vergessen: München war liberal vor dem Krieg, deshalb war meine Familie auch mit Juden befreundet. Man ging in die Synagoge, man hat miteinander Weihnachten gefeiert."

Von 12.000 Juden blieben nach dem Krieg kaum mehr 100

Rund 12.000 Menschen jüdischen Glaubens lebten noch während der Weimarer Republik in München. Je länger die Nationalsozialisten an der Macht waren, desto weniger wurden es: Die einen konnten ins Ausland fliehen, viele andere wurden in Konzentrationslager deportiert.

Auch Ingrid Franz' Eltern kehrten München schließlich den Rücken, an den Chiemsee umgesiedelt versuchten sie noch, einzelnen Juden einen sicheren Zufluchtsort zu gewähren. "Ein Tropfen auf den heißen Stein", blickt Franz auf ihre Familiengeschichte zurück.

Heute wissen wir: Nicht einmal 100 Jüdinnen und Juden haben die NS-Zeit in der Landeshauptstadt überlebt.

Vor diesem Hintergrund sei es kaum hoch genug zu bewerten, dass sich am 9. Juli 1948 ausgerechnet im Rathaus der einstigen sogenannten "Hauptstadt der Bewegung" der Nationalsozialisten die deutschlandweit erste Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit gegründet hat, sagt Andreas Heusler vom Stadtarchiv München. "München hat sich vom Stigma des infamen Ehrentitels 'Hauptstadt der Bewegung' befreien können – sicherlich auch durch die Aktivitäten der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit." Die Stadtgesellschaft könne dankbar sein, sagt der Historiker, "dass jüdische Menschen nach 1945 diese ausgestreckte Hand dann auch angenommen haben".

Was in München begann, gibt's heute mehr als 80 Mal

Ihre Hand streckten die Gründungsväter und -mütter der Gesellschaft dem jüdischen Dialogpartner auch auf Initiative der USA entgegen, unterstreicht Heusler: "München lag in der amerikanischen Besatzungszone und der damalige amerikanische Militärgouverneur hat gesagt: 'Der Gradmesser für die Bewährung der deutschen Demokratie ist die Existenz einer jüdischen Gemeinde.' Und da war die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ein entscheidender zivilgesellschaftlicher Akteur." Die Initiative ergriff dann die christliche, die deutsche Seite. "Und das war dann auch der notwendige Schritt, der von dieser Seite ausgehen musste, zwingend", so die Einordnung des Historikers.

Beitrag zum Frieden zwischen den Religionen

In der Folge strahlte das in München begonnene Engagement um interreligiöse Verständigung und Frieden zwischen den Religionen weit über die Landeshauptstadt hinaus: Inzwischen gibt es mehr als 80 lokale Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in ganz Deutschland, gemeinsam begehen sie die bis dato jährlich stattfindende "Woche der Brüderlichkeit" mit Vertretern aus allen Religionen und Politikern auf Landes- und Bundesebene. Die von der Gesellschaft verliehene Buber-Rosenzweig-Medaille, 2021 etwa für Bundeskanzlerin Angela Merkel, gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für die Aussöhnung mit dem Judentum.

Charlotte Knobloch: Gesellschaft "wichtiger denn je"

Für den Historiker im Münchner Stadtarchiv, Andreas Heusler, ist klar: "München war quasi der Geburtshelfer des jüdisch-christlichen Dialogs." Ein bisschen stolz, so lange dabei zu sein, ist da auch Ingrid Franz, und sie mahnt: "Wir müssen natürlich furchtbar achtsam sein: Es gibt ja politische Gruppierungen, die wieder mit Rassismus, Judenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit arbeiten."

Ähnlich denkt Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern: "75 Jahre nach der Gründung ist in unseren unsicheren Zeiten die Arbeit, die die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit leistet, wichtiger denn je", so ihr Statement zum 75. Jahrestag der Gesellschaft.

Bei einem Festakt in München unter anderem mit Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, wird an diesem Sonntag – auf den Tag genau 75 Jahre nach der Gründung – erstmal gefeiert.