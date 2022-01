München: "Über Menschen" von Juli Zeh auf der Bühne

Juli Zeh erzählt in ihrem Bestseller von einer jungen Berlinerin namens Dora, die in der ersten Corona-Welle aufs Land zieht. Sie hat die Schnauze voll von ihrer woken Prenzlauer-Berg-Blase, ihrem Job in einer hippen Werbeagentur und vor allem von ihrem Freund Robert. In der brandenburgischen Provinz versucht Dora sich in einem alten Haus einzurichten. Dabei hat sie nicht nur mit dem Unkraut im verwilderten Garten, sondern auch mit rechten Ressentiments zu kämpfen.

"Ich bin hier der Dorf-Nazi"

Am Münchner Volkstheater hat nun Intendant Christian Stückl Juli Zehs Bestseller für die Bühne adaptiert. Hier ist die Brandenburgische Provinz ist ein weiter Rundhorizont, bemalt mit einer Wald-und Wiesen-Landschaft in Sepia. Darin steckt eine schöne Doppelbödigkeit: Der Drang zurück zur Natur, typischer Impuls von Großstadtbewohnerinnen wie Dora, die es aufs Land zieht, hat ja immer auch mit der Sehnsucht nach einer vermeintlich guten alten Zeit zu tun, die man sich gut in dieses nostalgische Sepia getaucht vorstellen kann. Zugleich jedoch ist Sepia die Farbe einer Vergangenheit, die in Deutschland ziemlich finster war und nach der sich eher Doras neuer Nachbar Gote sehnen dürfte, der sich vorstellt mit den Worten "Ich bin hier der Dorf-Nazi".

Die Bühne im Münchner Volkstheater zeigt weder das alte Haus, das Dora herrichten will, noch den Bauwagen nebenan, in dem Gote wohnt. Die asphaltgraue Spielfläche lässt eher an die Landstraße denken, die das fiktive Provinzkaff Bracken durchschneidet, wo Juli Zeh die Geschichte angesiedelt hat. Ein tristes Straßendorf, ziemlich abgehängt, ohne Supermarkt, Schule oder nennenswerte Anbindung an den ÖPNV.

Ein Abend, der funktioniert

Einen gut 400 Seiten starken Roman auf knapp zwei Aufführungsstunden herunterzubrechen – das geht nie ohne Verluste. Christian Stückl, der die Spielfassung für seine Inszenierung selbst erstellt hat, streicht ein paar Figuren und legt andere zusammen, rafft die Handlung – und klar wirkt manches, was die Figuren in der verdichteten Fassung sagen, heruntergestrippt auf die Kernsätze, etwas plakativ. Aber insgesamt funktioniert der Abend beeindruckend gut. Doras Ex-Freund Robert, ein Klimaaktivist mit Neigung zur Selbstgerechtigkeit, entwickelt sich in der Pandemie zum Corona-Regelverfechter mit Blockwart-Mentalität. Nazi-Nachbar Gote, der Dora beim Renovieren zur Hand geht, wirkt dagegen beinah schon sympathisch, der nette Nazi von nebenan sozusagen.