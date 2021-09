"Jetzt samma da!": München hat ein neues Volkstheater

"I woaß gar ned, wo i ofanga soi!", erklärt Christian Stückl in gewohnt tiefstem Bairisch, und für einen Moment scheint es so, als fehlten ihm – überwältigt von der Feierlichkeit des Augenblicks – tatsächlich die Worte. Rasch findet der Intendant des Münchner Volkstheaters dann aber doch zur bekannten Redseligkeit zurück, befeuert durch den Überschwang der Gefühle des Neubeginns. "Jetzt samma da!", stellt Stückl zufrieden fest. Seine Freude ist nachvollziehbar. Dass der Theaterneubau an der Tumblinger Straße weder das geplante Budget von knapp 131 Millionen Euro noch den rund dreijährigen Bauzeitrahmen gesprengt hat, darf als mittlere Sensation gelten.

600 Zuschauer vor der Hauptbühne

Durch das Sichtziegelmauerwerk der Außenwände fügt sich das Theatergebäude harmonisch in die Umgebungsbebauung im Münchner Schlachthofviertel ein und ragt durch den dreißig Meter hohen rot-weißen Bühnenturm zugleich darüber hinaus. Der Weg durch einen weit gespannten Bogen führt in einen Innenhof, der links von einem sanierten Altbau eingefasst wird, in dem Büros von Dramaturgie und Verwaltung untergebracht sind.

Geradeaus geht es ins Theaterrestaurant mit Biergarten davor und rechterhand ins Theater selbst. Das lang gestreckte, in Blau-, Grün- und Gelbtönen gehaltene Foyer mit in die Decke eingelassenen, kreisrunden Lichtern beherbergt Garderobe und Theaterkasse. Vom Foyer führt eine Tür zur mittleren von drei Bühnen. Eine Studiobühne sowie die 600 Zuschauer fassende Hauptbühne befinden sich im ersten Stock, in den sich eine geschwungene Treppe hinaufschraubt.

Drei Bühnen mit insgesamt 900 Plätzen

Alles in allem 900 Plätze umfassen die drei Bühnen. Am alten Standort des Münchner Volkstheaters in der Briennerstraße gab es nur eine "richtige" Bühne, dazu eine notdürftig ausgestattete Nebenspielfläche. Mit der Vergrößerung wuchs nun auch der Personalbedarf. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Volkstheater fortan. Bislang waren es nur um die 100. Auch das Ensemble ist von zuletzt 16 auf nun 22 Personen angewachsen.

Das alles hat natürlich seinen Preis. Der Finanzbedarf wäre eigentlich fast doppelt so hoch wie bisher, wurde von der Stadt aber – ein Wermutstropfen in der Euphorie – nur auf etwa das Anderthalbfache angehoben. Der Etat für die erste Spielzeit im neuen Quartier liegt somit bei knapp 15 Millionen Euro. Damit, versichert Stückl, käme man einigermaßen hin, zumindest in der ersten Saison.