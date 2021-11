Ms.Marvel und Magento - Jüdische und muslimische Comic-Helden

Nilgün Akıncı ist Drehbuchautorin in Berlin und beschäftigt sich mit muslimischen Superhelden. Genauer gesagt: Superheldinnen. Sie zeigt ein Kinderbuch, das sie ihrem Sohn manchmal vorliest. Darauf ist eine Frau zu sehen, mit welligem, schwarzen Haar. Sie sieht ein bisschen aus wie Akıncı selbst. Doch es ist Zaha Hadid, die weltberühmte irakisch-britische Architektin und Designerin. Der Comic erzählt ihre Geschichte.

Zaha Hadid, muslimische Comic-Heldin, "die aussieht wie Mama"

Und er bricht dabei mit Stereotypen, sagt Akıncı : "Ich meine, die Familie wird lesend dargestellt. Welche muslimische Familie wird lesend dargestellt?" Das Buch sei eines der ersten, das sie für ihre Kinder gekauft habe. "Weil ich ja natürlich meine Vorbilder auch an meine Kinder weitergeben will. Und mein Sohn sagt jedes Mal: ‚Das ist Mama‘. Und ich muss fast weinen, und ich denke: Ja, es gibt eine Figur, die aussieht wie Mama."

Vorbilder zu haben, die aussehen wie sie selbst – das habe ihr selbst als Kind türkischer Eltern oft gefehlt, sagt Akıncı, die heute 33 Jahre alt ist. In ihrer Jugend habe sie zum Beispiel erlebt, wie ihre Freundin sich vollkommen mit J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" identifizieren konnte. "Und ich habe gemerkt: Es ist nicht für mich geschrieben. Also, ich bin nicht die weiße Elfe. Ich bin nicht irgendwie edel durch meine Hautfarbe oder was weiß ich." Als Leserin oder Zuschauerin sei sie praktisch immer gefordert gewesen, die Diskriminierung von Hautfarben zu überwinden, sagt Akıncı. "Ich war einfach wütend, und ich hatte aber mit zwölf Jahren nicht die Worte dafür."

Science-Fiction über Maryam - erschütternd feministisch

Die Drehbuchautorin will, dass sich das ändert. Und arbeitet deshalb gerade an einem Science-Fiction-Film inspiriert von Maria, der Mutter Jesu. Oder, wie sie im Koran heißt: Maryam. Auf die Idee kam sie im Koranunterricht – als sie mit ihrer Lehrerin die Koransuren über Maryam studierte. "Da ist mir aufgefallen, was für eine krasse Feministin das ist." Diese Offenbarung habe sie bewegt und erschüttert, erinnert sich Akıncı: "Und ich dachte: Wieso wissen wir das alle nicht?"

Dass es mehr Vielfalt in ihren Comics braucht, haben inzwischen auch die ganz großen Comic-Produzenten begriffen. 2014 etwa bracht Marvel Comics, eine der größten US-Firmen, Kamala Khan aka Miss Marvel heraus – die erste Marvel-Superheldin, die eine explizit muslimische Biographie hat.

Kamala Khan, erste muslimische Marvel-Heldin

Nerdfactory, ein deutscher Youtube-Kanal, bei dem sich alles rund um Filme, Computerspiele und Serien dreht, stellte Ms. Marvel seinen mehr als 200.000 Fans so vor: "Kamala Khan ist eine von Pakistani abstammende Amerikanerin aus New Jersey. Ihre Eltern zogen mit ihrem Bruder aus Pakistan in die USA, um dort ein besseres Leben zu führen. Kamala und ihre Familie sowie ihre beste Freundin Nakiya sind praktizierende Muslime. Und das macht sie zu einem der allerersten muslimischen Charaktere in den Marvel Comics, die nicht in einem Satz mit Fanatismus geführt werden, sondern eben ganz normale Menschen muslimischen Glaubens sind, wie 99 Prozent der Muslime weltweit."

Interessant ist die Serie auch deshalb, weil die Autoren der Marvel-Comics eben nicht einfach eine ideale Parallelwelt zeichnen, in der alle Menschen gleich sind. Sondern auch die sehr reale Ausgrenzung zum Thema machen, die Muslime und Musliminnen in den USA und Europa erfahren. Auch die Comic-Heldin Kamala Khan fühle sich ausgegrenzt, beobachtet Nerdfactory. "Sie ist stolz auf ihren Glauben und ihre Herkunft, aber fühlt sich gesellschaftlich oft missachtet. Ihr Interesse an nerdigen Themen sorgt dafür, dass sie eben viel von Mitschülern und Gleichaltrigen ihrer Umgebung gemobbt wird."

Jüdische Comic-Figuren: Helden im moralischen Dilemma

Interessanterweise knüpft die Superheldin Kamala Khan damit in gewisser Weise an eine andere, bestehende Superhelden-Tradition an. Nämlich die der jüdischen Superhelden –und heldinnen. Die gebe es im Marvel Universe nämlich schon deutlich länger, sagt Frederek Musall, Professor für Jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Und sie alle verbindet ihr Außenseiterschicksal: "Dieses ständige Hadern mit sich selber: Bekämpft man nun die Menschheit, die einen marginalisiert, oder steht man doch auf deren Seite und setzt sich für sie ein?" Diese Frage stelle sich in den Comics immer wieder aufs Neue, sagt Musall.

Dass es Superhelden mit jüdischen Biographien schon so viel länger gibt, dürfte auch damit zu tun haben, dass auch einige der Autoren und Autorinnen der großen Comic-Studios selbst jüdische Bezüge haben. So war etwa einer der wichtigsten Köpfe der Marvel-Comics, Stan Lee, selbst ein Sohn jüdischer Einwanderer. Als kreativer Direktor prägte er das Unternehmen mehrere Jahrzehnte lang, von den 1950er bis in die 1990er Jahre. Jüdische Autoren wie er verarbeiteten mit den komplexen Heldengschichten manchmal auch ihre eigenen, teils traumatischen Erfahrungen – und die Fragen, die sich daraus ergaben.

Auschwitz-Überlebender und Superschurke: der Mutant Magento

Etwa in der Figur des Superschurken Magneto, einem Mutanten, der die Fähigkeit hat, metallische Gegenstände anzuziehen und zu verbiegen. Magneto ist ursprünglich ein deutscher Jude, ein Auschwitz-Überlebender. Unter einem Tarnnamen gelang ihm die Flucht, mit Frau und Kind lebte er nach dem Krieg in einem osteuropäischen Dorf – bis seine magnetischen Superkräfte sich das erste Mal manifestieren und er und seine Familie aufgrund ihrer Andersartigkeit zum zweiten Mal verfolgt werden. Für Frederek Musall ist Magneto einer seiner Lieblingshelden. Wie Nilgün Akıncı ist auch der Professor für jüdische Geistesgeschichte überzeugt, dass es mehr solcher Figuren braucht: "Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine eigene Identität und Geschichte in einer Figur wiederfindet."

In der Welt der Marvel-Comics ist es gerade ihre Andersartigkeit, die die einstweilig Ausgegrenzten zu Superhelden macht. In den Momenten der größten Verlassenheit entdecken Kamala Khan oder Max Eisenhardt, wer sie wirklich sind – nämlich die Superhelden Ms Marvel und Magneto. Immer aber geht mit den Superkräften auch eine große Verantwortung einher, beobachtet Frederik Musall. Denn die Figuren müssen aushandeln, wie sie damit umgehen. Bei Magneto geht es dabei um die sehr große Frage nach dem richtigen Umgang mit der Shoah, um die Frage, was das "Nie Wieder", das Magneto sich selbst geschworen hat, für sein weiteres Leben bedeutet: "Ist dieses radikale "Nie wieder", dass du diejenigen bekämpfst, die dich verfolgen und marginalisieren? Oder kommst du nicht auch an einen moralischen Punkt zu sagen: Ich bin besser als das, und ich setze mich auch für diese Menschheit, die mich hasst und verfolgt, ein? Um ihnen zu zeigen, dass wir für diese Menschheit einstehen, vielleicht mit bestimmten Werten."

Comics erheben ihre Heldin weit über klassische Stereotypen

Musall liebt die Superhelden-Geschichten aber auch deshalb, weil sie Komplexität zulassen. Weil die Helden und Heldinnen zwar jüdische oder muslimische Bezüge haben, aber nicht darauf reduziert werden. Ihr Glaube und ihre hybride Herkunft sind ein Aspekt ihrer Identität – aber nicht der einzig entscheidende. Eben diese persönliche Geschichte sei es, die – abseits von allen Superkräften – deutlich mache, dass die Helden auch Menschen sind. "Da ist immer noch etwas an ihnen, was sie nicht so abgespaced sein lässt wie Superman. Sondern da ist etwas universell Menschliches in diesen Figuren."