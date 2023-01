Mozartfest Würzburg holt Star-Pianistin für neue Festivalsaison

Klassik-Festival mietet Diskothek

Auch 2023 versuchen sich die Programmplaner an einem Spagat. Neben den schicken Sälen der Würzburger Residenz gibt es um die 30 weitere Spielstätten. Schon in den vergangenen Jahren hatten die Verantwortlichen versucht, kostenlose Konzertformate in der Region zu etablieren. 2021 und 2022 mieteten die Organisatoren eine leerstehende Ladenfläche in der Würzburger Innenstadt an und richteten dort einen sogenannten "Pop-up-Raum" ein. Dort konnten sich Musiker, Musikbegeisterte und Passanten gleichermaßen treffen, gemeinsam musizieren und kostenlos zuhören. Den Pop-up-Raum in der Innenstadt soll es in diesem Jahr erneut geben. Noch ist allerdings unklar wo. Die Ladenfläche ist inzwischen dauerhaft vermietet.

Experimentelle Formate soll es in diesem Sommer auch in der Diskothek "Odeon" geben, genauso wie auf dem Würzburger "Bürgerbräu"-Gelände. Dorthin hatte das Mozartfest bereits im vergangenen Jahr das "Orchester im Treppenhaus" eingeladen. Statt Konzertstühlen gab es eine Tanzfläche – aufgeführt wurden Stücke junger Komponistinnen und Komponisten. Der Abend soll dieses Jahr eine Fortsetzung finden.