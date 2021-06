Mozart trifft Steinkohle: Neue Klangausstellung in Würzburg

Auf den ersten Blick sind die Lautsprecher teils kaum zu erkennen. In zwei Räumen des Würzburger Museums im Kulturspeicher zeigt die Dortmunder Klangkünstlerin Denise Ritter ihre Installationen. Es handelt sich um Plastiken, die allesamt in schwarz, weiß oder Grautönen gehalten sind. Im Inneren der Figuren hat Denise Ritter Boxen verbaut. Daraus kommen elektronische Klänge. Ritter hat sie selbst aufgenommen und zusammengestellt.

Ausstellung im Kulturspeicher verbindet verschiedenste Klänge

"Stage diving" heißt die neue Ausstellung, die Ritter ab sofort in Würzburg präsentiert. Ein akustisches und visuelles Experiment, bei dem den Besuchern selbst eine tragende Rolle zukommt. Denn mit jedem Schritt durch die Räume verändert sich das Hörerlebnis: Eben hört man das Zirpen einer Grille, im nächsten Moment das Rattern einer Straßenbahn.

Es handelt sich um Arbeiten, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind. Denise Ritter nimmt ihr Aufnahmegerät an die verschiedensten Orte mit, um aus den Klangschnipseln ganze Stücke zu komponieren. Zum Beispiel war die Dortmunder Künstlerin unter Tage in einem Steinkohlestollen unterwegs. In Würzburg hören die Besucher nun einen Presslufthammer, der aus einem der dortigen Besuche stammt. Gleich danach erschallt ein Streichorchester, das kurz vor dem Auftritt seine Instrumente stimmt.

"Stage diving" verweist auf Kunst in der Pandemie

Das ist das Besondere an der aktuellen Ausstellung im Kulturspeicher: Denise Ritter versucht, Eindrücke aus der Stadt Würzburg einfließen zu lassen – anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Mozartfestes. Vor einem Jahr hat sie dafür mit ihrem Aufnahmegerät das Festival besucht, das damals nur in ausgedünnter Form stattfinden konnte. "Ich bin auch mit Festivalbesuchern ins Gespräch gekommen, die eben erzählt haben, wie es normalerweise stattfindet", sagt Denise Ritter.

Der Titel der Ausstellung "Stage diving" ist somit nicht zufällig gewählt. Er bezieht sich auch auf die Pandemiesituation und ihre Auswirkungen auf die Kunst. "Was uns seit über einem Jahr fehlt, ist die 'stage', die Bühne. Es gibt kein Publikum, schon gar nicht diesen physischen Kontakt", sagt Ritter. "Ich glaube das hört man der Installation an, die hat etwas sehr Melancholisches."