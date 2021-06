Motorrad-Stuntman Alex Harvill bei Weltrekordversuch gestorben

Der Motorrad-Stuntman steht im Guinness-Buch der Rekorde mit einem 90-Meter-Sprung am 6. Juli 2013 in Horn Rapids/Washington. Doch damit wollte sich Alex Harvill offenbar nicht zufrieden geben: Ihm kam es darauf an, in einer weiteren Disziplin bei der Moses Lake Airshow den Weltrekord des Australiers Robbie Maddison aus dem Jahr 2008 einzustellen und mit seiner Maschine weiter als 107 Meter zu fliegen. Bei den Proben für diesen Versuch kam Harvill nach Angaben des Sheriffs von Grant County/Washington ums Leben. Netzvideos zeigen, wie er in der Luft die Kontrolle verliert und in einer Sandgrube landet. Die Leiche von Harvill soll noch heute routinemäßig von Gerichtsmedizinern untersucht werden.

Robbie Maddison postete, er sei "am Boden zerstört" von der Todesnachricht. Harvill habe den "höchsten Preis" für die Rekordjagd bezahlt. Der Stuntman war gerade zum zweiten Mal Vater geworden. In einem Interview mit seiner Heimatzeitung "Columbia Basin Herald" Ende Mai hatte Harvill gesagt, er fahre seit seinem vierten Lebensjahr Motocross-Motorrad, davor sei er auf dem Sitz vor seinem Vater gesessen. Eines seiner großen Vorbilder sei Evel Knievel gewesen, der in den Sechzigern auch mal in Moses Lake vorbeigeschaut hatte, wovon es Fernsehaufnahmen gab: "Es ist so fantastisch, dass ich in dessen Fußstapfen treten kann und mich mit ihm einige lokale Bezüge verbinden", so Harvill damals. "Ich möchte die Grenzen der Motorrad-Stunts verschieben."

Er verunglückte 2007 schon einmal

Wegen der guten Wetterbedingungen in seiner Heimatregion konnte Harvill nach eigener Aussage täglich trainieren, auch im Winter. Mit dem Motorrad zu fliegen, das sei mit einem Ritt auf einem Pferd vergleichbar, weil es darum gehe, die Maschine mit den Beinen fest eingeklemmt zu halten und derweil auf und ab zu schaukeln. 2007 verunglückte er schon einmal, damals unterschätzte er die Sprungweite, landete hart, wobei der Vorderreifen explodierte. Er flog über den Lenker und brach sich einen Fuß: "Das war der größte Moment in meiner Karriere damals und ich habe ihn total, total vermasselt." Obwohl er in dem Augenblick kurz davor gewesen sei, die Karriere zu beenden, sei die Sehnsucht nach Rekorden dann doch stärker gewesen.