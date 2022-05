Moskauer Philosoph rechnet ab: "Russen sind unfähig zu Mitleid"

Düsterer könnte eine Bestandsaufnahme der derzeitigen russischen Befindlichkeit nicht ausfallen: "Ich denke, dass hinter den gegenwärtigen Kampfrufen, Russland sei nicht der Westen, die russische Unfähigkeit steht, den Wert des menschlichen Lebens an die Seele herankommen zu lassen, die Unfähigkeit, zu verstehen, dass jeder andere Mensch auch nur ein Leben hat, und es ist eine große Sünde, diesen Menschen im Namen des Hirngespinsts von einer angeblich russischen Idee das Leben zu nehmen."

Was wie Propaganda aus der Ukraine klingt, schreibt der 80-jährige Moskauer Philosoph Alexander Zipko in einem Beitrag für die 1990 gegründete Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta". Der Mann war unter Michail Gorbatschow einer der Architekten der Perestroika, also des Umbaus der kommunistischen Diktatur zu einer möglichst demokratischen Gesellschaft. Das sein aufschlussreicher Aufsatz über die fatale Geistesgeschichte Russlands überhaupt erscheinen konnte, ist immerhin bemerkenswert.

"Anflüge von Humanismus schnell verblasst"

Zipko hat in der sowjetischen Armee gedient, bei mehreren großen Zeitungen der UdSSR gearbeitet und arbeitet seit 1972 am Institut für Wirtschaft der russischen Akademie der Wissenschaften. Der in Odessa geborene Publizist ist Zeitzeuge des Untergangs der kommunistischen Diktatur, der turbulenten neunziger Jahre und der Putin-Ära.

"In der UdSSR hat die russische Nation im eigentlichen europäischen Sinne keine Form angenommen. Ein Beweis dafür ist, dass das moderne russische Volk kein Mitleid mit seinen Landsleuten hat, die die Qualen des Gulag, des Großen Terrors der späten 1930er Jahre überlebt haben", so Zipko, der seit längerem den Eindruck hat, sein Land sei in die Hände von "verrückt gewordenen Patrioten" gefallen, wie er dem "Spiegel" sagte.

Der Parteiapparat habe den russischen Adel ersetzt und das Volk als bloßes "Mittel zum Aufbau" des Kommunismus missbraucht: "Es ist auffallend, dass Anflüge von Humanismus, antistalinistische Gefühle, Mitgefühl für die Opfer des stalinistischen und leninistischen Terrors, die während der Perestroika und in den frühen 1990er Jahren auftauchten, sehr schnell verblassten."

"Russische Nation existiert nicht"

Keine einzige europäische Nation teile den russischen "Messianismus", wonach das Leiden der eigentliche Sinn des Volkes sei: "Meiner Meinung nach gibt es dafür eine Erklärung: Das russische Volk existiert, aber die russische Nation existiert nicht. Daher haben diejenigen, die außerhalb und über den Menschen stehen, kein Mitgefühl für deren Schmerzen und Nöte."

Mit viel Sarkasmus rechnet Zipko, der in Japan und den USA gelehrt und rund ein Dutzend Bücher geschrieben hat, mit all den russischen Denkern ab, die Armut mit Patriotismus verwechselten, die behaupteten, dass "nur Leid und Schmerz in einem russischen Menschen wahre Spiritualität, echte russische Kultur hervorbringen" könnten: "Das Paradoxe ist, dass die Ideologen des russischen Leidens bei einem Minimum an materiellem Reichtum immer wohlhabende Menschen waren, unter dem Zarismus, zu Sowjetzeiten und im heutigen Russland."

Ideologen empfahlen Strohdächer

Sein einstiger Kollege im Zentralkomitee der sowjetischen Jugendorganisation Komsomol, Publizist Viktor Chalmajew, habe seinerzeit Häuser mit Schieferdächern, Badezimmern und modernen Möbeln als "Tod der Ursprünge und Quellen des russischen Lebens" bezeichnet und das Lied des "alten sibirischen Dorfes mit Strohdächern" gesungen, in dem angeblich "sagenhafte Reinheit und Einfalt" bewahrt würden. Diejenigen, die diese Ansichten teilten, hätten aber selbst in komfortablen Großstadtwohnungen gelebt.

Gleichwohl hätten sie Stalin und die Leibeigenschaft vergöttert und behauptet, der russische Bauer sei "im Namen der besonderen russischen Spiritualität" dazu verurteilt, sein schweres Kreuz ewiger Not und Leiden zu tragen. Befremdet stellt Zipko fest, dass die Russen in der Lage seien, Ikonen der Gottesmutter und Stalins gleichzeitig zu verehren.

"Hinter unserer Missachtung des Wertes des menschlichen Lebens steckt eine Missachtung der Wahrheit. Wir ziehen die Wertschätzung schöner Mythen der Wahrheit vor, einschließlich des Mythos der Wiederbelebung der russischen Welt. Wir waren nicht in der Lage, die Werte des Kommunismus aus unseren Seelen zu reißen", so Zipkos radikale Analyse seiner Landsleute.