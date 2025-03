"Moskau ist einfallsreicher": Verhandelt Putin besser als Trump?

Eine Sichtweise, die der Propagandist Sergei Markow (externer Link) teilt: "Europa wurde außen vor gelassen. Das ist Putins und Trumps Rache an Europa für die Tatsache, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sie hassen." Der rechtsextreme "Ultrapatriot" und Kriegsfanatiker Igor Skurlatow (522.000 Fans) verspottete seine "liberalen" Landsleute (externer Link): "Meine Herren und Damen aus dem Judas-Lager, Sie haben sich zu früh gefreut. Es steht 1:0 zu unseren Gunsten. Sie sollten vorsichtiger sein, wenn sie sich unbegründeten Illusionen und Selbsttäuschungen hingeben."

"Moskau in psychologisch vorteilhafterer Position"

"Moskau ist weiterhin einfallsreicher bei der Suche nach Berührungspunkten zur Trump-Administration (dort weiß man, wie man sie ansteuert) und befindet sich daher nach jeder neuen Verhandlungsrunde in einer psychologisch vorteilhafteren Position als zuvor", so das Fazit des in London lehrenden russischen Politologen Wladimir Pastuchow (163.000 Fans/externer Link).

Der ebenfalls im Exil lebende Abbas Galljamow (100.000 Follower), ehemals Redenschreiber von Putin, ist nicht ganz so sarkastisch (externer Link). Für die Ukraine bestehe "kein Grund zur Verzweiflung": "Putins Verhandlungsstrategie zielt darauf, die Zahl der zu diskutierenden internationalen Probleme zu erweitern – um Zugeständnisse bei anderen, für ihn nachrangigen Themen, wie etwa dem Nahen Osten, gegen Trumps Zugeständnisse in der Ukraine einzutauschen. Allerdings sollten sich die Ukrainer vom amerikanischen Präsidenten nicht hintergangen fühlen. Er stimmte Putins Hauptforderung bislang nicht zu – die Waffenlieferungen in die Ukraine während eines Waffenstillstands einzustellen."

"Trump vergaß, warum er angerufen hatte"

Politikberaterin Maria Sergejewa zeigte sich zufrieden (externer Link), dass die USA Russland jetzt wieder als "Großmacht" akzeptierten, auch Politologin Tatjana Stanowaja billigte dem Kreml zu (externer Link), dass er es geschafft habe, mit den USA wieder auf Augenhöhe zu verhandeln: "Putin gelang es, das Angebot eines umfassenden Waffenstillstands abzulehnen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Für die Ukraine sind das sehr schlechte Nachrichten, denn sie wird in diesem Spiel immer mehr zur Verhandlungsmasse degradiert."

Blogger Dmitri Sewrjukow zog das Fazit (externer Link), das Trump/Putin-Telefonat lasse ihn zurück wie nach der Lektüre eines Fortsetzungsromans: Gespannt darauf, was noch kommt. Dagegen höhnte ein russischer Zeitungsleser: "Kurz gesagt, unser großer Geostratege [Putin] unterhielt sich mit Trump über abstrakte Themen, und Trump vergaß, warum er angerufen hatte."