Mosaik-Jugendpreis: Mein Platz ist hier – Appell gegen Rassismus

"Mein Platz ist hier!", ruft Hamudie Saleh und steht dabei auf einem Stuhl. Keine Protestkundgebung ist das, sondern eine Theaterprobe. Denn der 26-Jährige Filmemacher ist auch Schauspieler. Seit sechs Jahren spielt er in der freien Theatergruppe "Theaterlabor" von Regisseur Irfan Taufig. Saleh und Taufig haben auch für den neuen Kurzfilm "Lebendig begraben" zusammengearbeitet. Für diesen Film bekommt Hamudie Saleh den Mosaik-Jugendpreis, dotiert mit 3.000 Euro.

Lebendig begraben – Titel und Gefühl

In dem Film spielt Irfan Taufig einen Mann, der in einer Bibliothek auf ein sehr altes Buch stößt. Er blättert in den handgeschöpften Seiten und liest die Geschichte eines namenlosen Geflüchteten, der in Deutschland um seine Aufenthaltserlaubnis kämpft. Hamudie Saleh spielt diesen Geflüchteten, gleichzeitig hat er das Drehbuch geschrieben und Regie bei diesem 15-minütigen Kurzfilm geführt. Über ein Jahr hat der Filmemacher an dem Projekt gearbeitet. Das alte Buch, das die Zuschauerinnen und Zuschauer im Film sehen, hat er extra für den Film handgeschrieben, mit eigenen Gedichten und fiktiven Erlebnissen. Für Saleh ist es das alte Buch mit dem Ledereinband ein Symbol, dass es Flucht und Vertreibung schon immer gegeben hat.

Aus dem Libanon geflohen

Hamudie Saleh ist selbst geflüchtet. Er kam allein nach Deutschland, ohne Eltern oder Angehörige. Geflohen ist er aus dem Libanon, Saleh ist gebürtiger Palästinenser. Wie seine Figur hat Saleh selbst viel Schreckliches auf der Flucht erlebt. Angekommen in Deutschland sollte er 2014 abgeschoben werden, nur das Kirchenasyl rettete ihn davor. Ein halbes Jahr durfte er die Kirchen nicht verlassen. Man fühlt sich wie lebendig begraben, verurteilt zum Nichtstun, ohne Arbeitserlaubnis und ohne Aufenthaltsgenehmigung, erzählt Hamudie Saleh. Das alles hat der 26-Jährige in seinem Film verarbeitet. In dem Kurzfilm geht für den Geflüchteten, der das Tagebuch schreibt, alles schief.

Gegen Rassismus und Diskriminierung

Was in dem Kurzfilm gezeigt wird, ist tatsächlich gar nicht so weit weg, von dem was, Menschen hier passiert und vor welchen Herausforderungen sie gestellt werden, wenn sie versuchen, bei uns in Deutschland Zuflucht zu finden und ein neues Leben aufzubauen, sagt Wiebke Winter vom Nürnberger Menschenrechtsbüro, das den Mosaik-Jugendpreis verantwortet. Hamudie Saleh bekommt für dieses emotionale Werk den zweiten Preis. Der erste Preis geht an ein Podcast-Projekt von Weißenburger Schülerinnen. Die 16-Jährigen aus Mittelfranken haben sich intensiv mit der Aufarbeitung der NSU-Morde beschäftigt und ein 30-minütiges Hörstück produziert. Den dritten Preis erhalten Schülerinnen des Münchner Maria-Ward-Gymnasiums, die in ihrem Podcast Fragen zu Rassismus und Gleichberechtigung nachgehen. Ein Anerkennungspreis geht an das Willy-Graf-Gymnasium in München. Hier haben Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtsstunde gegen Diskriminierung entwickelt.

Nürnberg und München gemeinsam

Die Jury des Mosaik-Jugendpreises setzt sich zusammen aus Angehörigen der Familien der NSU-Opfer aus Nürnberg und München, jeweils einer Vertretung des Migrationsbeirats München und des Integrationsrates in Nürnberg sowie jeweils drei sozial engagierten Jugendlichen aus beiden Städten. Das Preisgeld von insgesamt 9.000 Euro wird je zur Hälfte von den Städten Nürnberg und München finanziert.

Angekommen in Deutschland

Hamudie Saleh wird an diesem Abend nicht nur den Preis für seinen Kurzfilm entgegennehmen, sondern auch das Gebet zum Fastenbrechen sprechen, denn die Preisverleihung findet am ersten Tag des muslimischen Fastenmonats Ramadan statt. Saleh ist angekommen in seiner neuen Heimat, bald bekommt er den deutschen Pass und seine Arbeitserlaubnis ist unbefristet. Anders als für seine Filmfigur gab es für ihn im richtigen Leben ein Happyend, der Filmfigur bleibt dagegen nur der Selbstmord.