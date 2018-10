Mordprozess Högel: Richter kritisiert Pläne für Theaterstück

Da hat das Oldenburger Staatstheater nach den vollmundigen Ankündigungen von letzter Woche offensichtlich "kalte Füße" bekommen: Pressesprecherin Christine Post will sich derzeit jedenfalls zu den umstrittenen Dokumentartheater-Plänen ihres Hauses inhaltlich nicht mehr äußern. Nach "Rücksprache mit den Opfervertretern", so Post gegenüber dem BR, habe die Theaterleitung beschlossen, Stillschweigen zu bewahren. Allerdings sei das Projekt nicht "offiziell abgesagt". Generalintendant Christian Firmbach hatte sich bereits in der vergangenen Woche bei den Angehörigen der Opfer wegen des Vorhabens entschuldigt: „Das hat Menschen verletzt," sagte er in einem Interview mit der "Nordwest-Zeitung" (NWZ). Christian Marbach, der Sprecher der Opfer-Angehörigen, hatte in derselben Ausgabe beteuert, er habe nur "durch Zufall" von dem Theaterprojekt erfahren und halte den Zeitpunkt der Ankündigung für "nicht passend".

Die Nachrichtenagentur dpa hatte unter Berufung auf eine Mitteilung des Staatstheaters gemeldet, die Regisseurin Julia Roesler, sowie "Schauspieler, Musiker und weitere Mitglieder" der "Werkgruppe 2", einem niedersächsischen Theaterkollektiv, wollten den Högel-Prozess beobachten und dabei "mit Zeugen und Angehörigen" sprechen. Ziel des Projekts sei es, die Tötungsserie "aus der Perspektive der Angehörigen und der überlebenden Opfer zu erzählen". Die Uraufführung sei unter dem Titel "Der Fall H." für Februar 2020 vorgesehen. Doch selbst dazu hieß es jetzt von Christine Post: "Kein Kommentar".

Die "Werkgruppe 2" beschäftigte sich bei früheren Projekten unter dem Titel "Gypsies" mit den Roma und Sinti in Europa, thematisierte in "Offener Himmel" Menschen, die ihre Religion wechseln, in "Erdbeerwaisen" rumänische Kinder, die allein aufwachsen müssen, weil ihre Eltern anderswo arbeiten, und in "Rotlicht" die Situation der Prostituierten.

"Keiner der Nebenkläger will mitwirken"

Die jetzige Zurückhaltung des Theaters hängt möglicherweise auch mit der harschen Reaktion des Vorsitzenden Richters Sebastian Bührmann zusammen. Der bemerkte am Rande des Prozesses des Landgerichts Oldenburg in der Weser-Ems-Halle, über den "Sinn eines solchen Stückes könne man streiten" und verwies laut dpa darauf, dass momentan "keiner der Nebenkläger Interesse daran habe, an einem Theaterstück mitzuwirken". Glücklich sei der Zeitpunkt "keinesfalls" an dem das Theater sich mit seinem Vorhaben zu Wort gemeldet habe.

Der Ex-Krankenpfleger Niels Högel hatte zum Auftakt des Prozesses ein aufsehenerregendes Geständnis abgelegt. Auf die Frage des Richters, ob die Vorwürfe von "Missbrauch an Patienten bis zur Todesfolge" in 100 Fällen größtenteils zuträfen, antwortete Högel: "Ja."