Morden auf Bayerisch - Der Film "Weißbier im Blut"

Herrje, „Weißbier im Blut“ – der Titel lässt so rein gar nichts Gutes erahnen, klingt nach Heimatkrimi-Schmonzette, und davon gibt es ja weiß Gott genug. Wieviel schräge Ermittlervögel von Kluftinger bis Eberhofer braucht das Kino eigentlich noch? Kreuzeder heißt nun also dieser hier, der mit sechs Halben Weißbier im Blut und etlichen Stamperln Obstler obendrauf nur widerwillig zum Tatort aufbricht – angetrieben von seinem fassungslosen Chef, dessen Telefonnummer er unter dem Namen „Arschloch“ in seinem Handy abgespeichert hat. Erster Eindruck: Drehbuchautor und Regisseur Jörg Graser will offenbar das schwer abgenutzte Klischee des skurrilen Sonderlings im Polizeidienst bedienen. Und die folgenden Szenen scheinen den Anfangsverdacht zu bestätigen, dass dieser Film als Beitrag zum Überbietungswettbewerb bizarrer Bayernkomödien angelegt ist, in dem gilt: je schräger und schwarzhumoriger, desto besser, ganz wurscht wie bemüht komisch das Ganze ist.

Die Poesie eines kaputten Kommissars

Eine zerhäckselte Leiche: Der Tote ist Sparkassenangestellter, der Einöd-Bauernhof, den er aufgesucht hat, hoch verschuldet. Wer eins und eins zusammenzählt, findet schnell eine Lösung für diesen Fall, der sich freilich bald als Rechnung mit einer Unbekannten, oder besser: einem Unbekannten erweist. Falsche Fährten auszulegen gehört zum Handwerk jedes Krimiautors, und so sind es nicht solcherlei Finten, die Jörg Grasers „Weißbier im Blut“ dann doch von vermeintlich vergleichbaren Filmen merklich unterscheiden. Vielmehr liegt es an diesem kaputten Kommissar Kreuzeder, der – wie sich alsbald herausstellt – eben doch mehr ist als nur der nächste komische Kauz. Ganz wesentlich hat das mit Sigi Zimmerschied zu tun, der ihn verkörpert und dem Graser die Figur bereits in mehreren Hörspielen auf den Leib geschrieben hat, ehe sie nun das Licht der Leinwand erblicken durfte.