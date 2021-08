Mord und Totschlag: Darum sind Kirchen im Krimi so beliebt

Mord im Kloster: Der neuste München-Tatort führt die Kommissare Batic und Leitmayr in ein Nonnenkonvent im Voralpenland. Kirchliche und religiöse Schauplätze sind derzeit sehr beliebt, erzählt der evangelische Theologe und Autor Lutz Lemhöfer in der Sendung Theo.Logik auf Bayern 2.

Besonderer Reiz: Das Böse an Orten der Moral

Zum einen stünden solche Orte für Moral und Recht, so Lemhöfer, "und wenn sich da auch die ganzen menschlichen, bösen Seiten ausdrücken, dann hat das natürlich einen besonderen Reiz". Zum anderen seien religiöse Stätten für viele Menschen heutzutage zu exotischen Schauplätzen geworden. Die Leser und Fernsehzuschauer "sind ja eher kirchenfern und gucken dann staunend auf ein merkwürdiges Ambiente und merkwürdige Kleidung von Leuten".

"Das gibt einen zusätzlichen Unterhaltungskick." Autor Lutz Lemhöfer

Ansonsten geht es auch in kirchlichen Krimis im Grunde um nichts anderes als in Krimis, die an weltlichen Orten spielen: Neid, Eifersucht, Macht, Gier. Dies würde allerdings etwas mehr verdeckt gehalten, sagt Lemhöfer, "weil es ja so eine heilige Umgebung ist".

Klosterschwestern müssen doch gute Menschen sein, oder?

Passiere ein Mord im Kloster, sei dies eine besondere Fallhöhe. Außenstehende würden von Klosterschwestern und -brüdern sowie von Priestern schließlich erwarten, dass sie bessere Menschen seien. "Umso peinlicher ist es, wenn dann doch etwas passiert", sagt der Theologe. Was in Romanen sehr drastisch dargestellt werde: "Das Bemühen des Apparates, dass ja nichts bekannt wird, damit - Schuld oder Unschuld des einzelnen Klerikers hin oder her - nur ja das Ansehen der Kirche in der Öffentlichkeit nicht leidet."

Das erinnert durchaus an die Realität - Krimis könnten es aber nochmals deutlicher aussprechen, erklärt Lemhöfer. Doch nicht immer sind Kirchenmänner und -frauen die Bösen. Oft sind es auch Ordensleute, die als Detektive wirken, vor allem in den zahlreichen Mittelalterkrimis.

Pater Brown als Vorbild des ermittelnden Priesters

Und der Priester als Ermittler habe mit "Pater Brown" ein großes Vorbild. Dieser spreche mit Scharfblick mit den Leuten und komme dadurch Verbrechen auf die Spur, die mit herkömmlichen kriminalistischen Methoden - zumindest im Roman - nicht zu klären seien.

"Sind Sie denn ein Teufel?", wird Pater Brown einmal von einem überführten Verbrecher gefragt, der es nicht begreifen kann, wie der Geistliche ihm auf die Schliche gekommen ist. Da antwortet der Pater sehr ernst: "Ich bin ein Mensch und habe darum alle Teufel im Herzen." Dies sei ein sehr theologischer Satz, sagt Lemhöfer.

"Das Böse kommt nicht von außen über einen. Es wird nicht durch einen Fluch angehext, sondern es sitzt in der Seele jedes Menschen." Autor Lutz Lemhöfer

Kirchlicher Krimi: Moralischer Anstoß ohne Zeigefinger

Krimis könnten also auf die Aufgabe eines jeden Menschen hinweisen, so der Theologe, die guten Kräfte stärker werden zu lassen als die bösen Kräfte, die jeder Mensch auch in sich hat. So könne der Roman ohne "großen Zeigefinger" auch noch einen kleinen moralischen Anstoß geben.