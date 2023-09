Mord im Ringpark: Medizinprofessor schreibt Würzburg-Krimi

Tagsüber übernimmt er Magenspiegelungen, abends wird es kriminell: Professor Alexander Meining ist stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik II des Uniklinikums Würzburg und leitet dort den Schwerpunkt Gastroenterologie. Als Ausgleich zu seiner beruflichen Tätigkeit schreibt er in seiner Freizeit Romane. 2018 hat er angefangen, zunächst unter einem Pseudonym, zeitgenössische und historische Romane zu schreiben. Mit seinem neuen Buch "Mord im Ringpark“ startet er eine Reihe historischer Krimis mit dem schönen Würzburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts als Kulisse.

Historische Bezüge der Krimis

Reale Personen und historische Ereignissen bieten den Rahmen für seine fiktiven Geschichten, bei denen der Schauplatz, die Epoche, die Charaktere und die Spannung im Vordergrund stehen. Mitte September dieses Jahres erscheint der Krimi "Mord im Ringpark“ beim Gmeiner Verlag. Das verkaufsabhängige Autorenhonorar und die Einnahmen aus eventuellen Lesungen will Meining an die Stiftung „Forschung hilft“ spenden. Die fördert besonders hoffnungsvolle Krebsforschungsprojekte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Beitrag zur Bekämpfung von Krebserkrankungen

"Nicht nur als Arzt, sondern auch als Privatperson, Angehöriger, Freund oder Bekannter liegt es mir am Herzen, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, die so tückischen onkologischen Erkrankungen zu bekämpfen", begründet der Mediziner sein Benefiz-Engagement. Im Namen von "Forschung hilft" bedankt sich Gabriele Nelkenstock, Mitglied des Stiftungsrats, dafür sehr herzlich: "Wir finden es grandios, dass Professor Meining nicht nur tagtäglich sein medizinisches Know-how im Kampf gegen Krebs einbringt, sondern auch seine private Kreativität in den Dienst dieser drängenden Gesellschaftsaufgabe stellt."

Mord am Gartenbauingenieur Lindahl?

Der Roman "Mord im Ringpark" spielt im Würzburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Als eine der zentralen geschichtlichen Persönlichkeiten dient Jöns Persson Lindahl, der "Vater" des Würzburger Ringparks. Der schwedische Gartenbauingenieur und Stadtgärtner erschoss sich im Jahr 1887 in einer Toilettenanlage im beliebten Grüngürtel rund um den Stadtkern. Aber war es wirklich Selbstmord? Ausgehend von dieser Frage entspinnt sich eine spannende fiktive Kriminalgeschichte mit Georg Hiebler, einem jungen Beamten des bayerischen Innenministeriums, als Ermittler. Das 216 Seiten starke Buch "Mord im Ringpark“ erscheint am 14. September 2022 zum Preis von 12 Euro.