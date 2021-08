Moralische Pflicht zum Impfen? Glaubensgemeinschaften gespalten

Rund 50 Prozent derjenigen, für die ein Impfangebot besteht, sind inzwischen ganz oder teilweise immunisiert. Die anderen knapp 50 Prozent sind Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen können, etwa weil die Impfung für sie ein unverhältnismäßiges Gesundheitsrisiko darstellt. Oder die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht impfen lassen wollen. Durchaus legal, eine Impfpflicht gegen Covid-19 besteht nicht.

Landesbischof: Je mehr Geimpfte, desto geringer das Gesamtrisiko

Aber ist es auch moralisch legitim? Muss man sich impfen lassen? Man sollte, sagt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: "Es geht ja um den Eingriff in den eigenen Körper. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen sich das sehr genau überlegen."

Gleichzeitig gehe nicht nur um die eigene Person. "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Risiken für die Bevölkerung insgesamt bestehen, insbesondere auch für die Menschen, die besonders verletzlich sind, die sich aber selbst nicht impfen lassen können." Deswegen werbe der Landesbischof dafür, "dass Menschen aus Freiheit dazu entschließen, sich impfen zu lassen. Denn das ist die einzig wirklich effektive Möglichkeit, um die zerstörerische Wirkung dieses Virus zu begrenzen."

Papst und Muslime rufen zum Impfen auf

Der Zentralrat der Muslime ruft ebenfalls zum Impfen auf: "Der Schutz anderer vor Krankheiten und die eigene gesundheitliche Unversehrtheit sind im Islam ein hohes Gut", so der Vorsitzende Aiman Mazyek vor einer Woche. Und für Papst Franziskus scheint das Nicht-Impfen gar eine Sünde zu sein, nannte er es doch im Januar eine "suizidale Verweigerung".

So sehen das nicht alle. Natürlich habe jeder Mensch auch ein Grundrecht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, sagt zum Beispiel Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ehemals Mitglied im Beirat der Humanistischen Union. Und auch das habe jeder: Verantwortung im Zusammenleben mit anderen.

"Aber das führt meiner Meinung nach nicht dazu, dass daraus eine moralische Verpflichtung für den Einzelnen hergeleitet werden kann, dass er verpflichtet ist, sich impfen zu lassen, um damit seinen Beitrag zum Gesundheitsschutz, zum Vorgehen gegen eine Pandemie auch zu leisten", sagte Leutheusser-Schnarrenberger dem BR. "Da steht für mich doch die Freiheit im Umgang mit der eigenen Gesundheit und mit dem eigenen Körper so da, dass da nicht diese Impfpflicht mit vereinbar ist."

Bund für Geistesfreiheit Bayern wirbt für persönliche Freiheit

Derselben Meinung ist Erwin Schmid, Vorsitzender vom Bund für Geistesfreiheit in Bayern: Bei aller Verantwortung, die persönliche Freiheit dürfe nicht eingeschränkt werden, zumal es ja andere Möglichkeiten gebe, zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. "Das kann ich ja auf verschiedene Art und Weise tun: Also, ich kann meine Maske aufsetzen, damit meine Aerosole nicht durch die Luft schwirren, und der andere die nicht einatmen muss. Ich kann Abstand halten von gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Aber eine generelle Verpflichtung zum Impfen würde ich auf keinen Fall sehen."

Ethiker: Vorsicht besser als Nachsicht

Theoretisch eine Möglichkeit, sagt der evangelische Theologe und Professor für Ethik, Reiner Anselm von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, nur sei Vorsicht eben besser als Nachsicht, und Impfen sei im Fall Corona effektiver als Aufpassen: "Wir haben eine moralische Impfpflicht, so wie wir auch sonst eine Pflicht haben, auf andere Rücksicht zu nehmen. Zu der gehört auch, sorgfältig zu prüfen, dass man sich impfen lässt. Und ich würde das klar beantworten in der Weise, dass man sich impfen lassen sollte."

Persönliche Freiheit habe auch Grenzen, sie befreie zum Beispiel auch nicht von der Gurtpflicht oder der Steuerpflicht – ebenfalls im Interesse der Allgemeinheit. Eine Frage der Rücksicht, so sieht es auch Alfred Neugebauer, Vorsitzender des Katholisch-Liberalen Arbeitskreises in Bayern. Als Vorsitzender des örtlichen Caritas-Kindergartenvereins denkt er vor allem an die Kleinsten, die ja nicht geimpft werden können, auch sie müsse man schützen: "Jeder sollte auch an sich denken. Klar. Ich denke aber auch, dass ich grundsätzlich, da ich in der Gesellschaft lebe, auch Verantwortung dafür habe, dass ich andere nicht schädige und somit auch nicht infizieren würde. Es ist einfach verantwortungsvoll. Humanismus ich bin verantwortlich eben auch für mich und für meine Mitmenschen."

Gleiche moralische Verantwortung für alle Impf-Fähigen?

Aber wie ist das eigentlich mit den Jugendlichen zwischen 12 und 18? Auch für sie besteht seit neuestem ein Impfangebot, obwohl die Ständige Impfkommission keine Empfehlung für eine Impfung dieser Altersgruppe ausspricht. Das rührt an ein wichtiges Argument von Leuten, die sich derzeit nicht impfen lassen: Es gibt zu wenig Daten, wie risikofrei auf lange Sicht die Corona-Impfung ist.

Sind also Jugendliche moralisch verpflichtet? Sie sind zumindest in einem schweren Dilemma, so die Erfahrung von Katrin Vogelmann, die Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Bayern: "Wir müssen im Gespräch bleiben vor allem mit diesen jungen Menschen und ihre Ängste und Bedürfnisse wahrnehmen. Wir können aber natürlich am Ende keine medizinischen Empfehlungen geben, das natürlich nicht. Und wenn junge Menschen sprachfähig sind und sich Gedanken gemacht haben und gesagt haben ich möchte geimpft werden, warum nicht? Gleichzeitig muss auch klar sein, dass denjenigen jungen Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, keine Nachteile entstehen, in ihren Kontexten."

Und da zeichnet sich schon der nächste Knackpunkt in der ethischen Debatte ums Impfen gegen Covid-19 ab: Nach der Frage, ob es eine moralische Verpflichtung zum Impfen gibt, fragt sich nun, ob alle Impf-Fähigen gleichermaßen moralisch in der Verantwortung stehen.