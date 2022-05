"Moralische Folterkammer": Kreml fürchtet die eigene Hysterie

In Moskau kamen die Behörden neuerdings auf die Idee, die Videoüberwachungssysteme der Nachtclubs an das städtische Rechenzentrum anzuschließen, wie der St. Petersburger "Kommersant" berichtet. Die Gründe liegen auf der Hand: Polizei und Geheimdienste perfektionieren seit langem die Gesichtserkennung und arbeiten an der lückenlosen Kontrolle der russischen Hauptstadt. Dafür sprechen auch die schätzungsweise 213.000 Kameras, die mittlerweile im Einsatz sein sollen.

Das Putin-Regime kann also offenkundig gar nicht genug Informationen zusammentragen, was für eine erhöhte Nervosität spricht, zumal den Vergnügungsstätten sogar die Mindestauflösung der Videos vorgeschrieben wird. Allerdings wollen die Nachtclub-Besitzer aus Angst um ihre Gäste nur "pro forma" mit der Stadt zusammenarbeiten.

"Viele Bürger haben das nicht verstanden"

Der Vorgang zeigt, wie sehr die Behörden um ihre Macht fürchten und wie schrankenlos ihre Maßnahmen inzwischen sind. Doch mittlerweile scheint selbst dem Kreml zu dämmern, dass sich seine Propaganda in Hysterie verwandelt hat, die die Urheber verschlingen könnte. So will das regierungskritische Telegram-Portal "Projekt" von Informanten aus der Regierung erfahren haben, dass Putins lautstarke Kampfansage, die Ukraine müsse "entnazifiziert" werden, still und heimlich zurückgezogen wird. Angeblicher Grund dafür: Die Bürger hätten den Begriff "nicht verstanden", vielen sei es sogar schwer gefallen, ihn richtig auszusprechen.

Bei Umfragen habe kaum jemand erklären können, was "Entnazifizierung" eigentlich sei. "Danach begann das Chaos – jede Woche suchten wir nach neuen Wörtern, konnten aber nichts Erfolgreiches finden", so ein kremlnaher Informant. Tatsächlich soll eine Medienanalyse ergeben haben, dass Fernsehmoderatoren im April deutlich seltener von "Entnazifizierung" sprachen als bei Beginn des Krieges.

Stillschweigender Verzicht

Ende März soll Moskau bei den damaligen Verhandlungen mit der Ukraine stillschweigend auf "Entnazifizierung" verzichtet haben. Die Kehrtwende scheint für den Kreml einigermaßen peinlich zu sein, denn Putins völlig haltlose Erfindung, wonach die Russen vor "Nazis" geschützt werden müssen, war eine wesentliche Säule der Propaganda. Womöglich trug ein total verunglücktes Skandalinterview von Außenminister Sergei Lawrow, bei dem er Israel gegen Russland aufbrachte, dazu bei, sich von dem Begriff zu verabschieden.

Bei einem Treffen am 28. April soll Sergei Kirijenko (59), der Chef von Putins Präsidialverwaltung, die russischen Gouverneure gebeten haben, keine "falschen hohen Erwartungen" zu schüren und keinen übertriebenen "Siegeseifer" aufkommen zu lassen. Alles laufe "planmäßig", die Hauptaufgabe bestehe darin, "Verluste zu minimieren". Auch das spricht für eine "neue Nüchternheit" im Kreml.

Warnung vor "öffentlicher Idiotie"

Was die Ausgrenzung und die schrille Beschimpfung von systemkritischen Künstlern angeht, scheinen der Kreml oder zumindest seine Propagandisten inzwischen ebenfalls ein ungutes Gefühl zu haben. In der üblicherweise regierungsnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti war zu lesen, es bestehe die akute Gefahr, dass "ruhiges Selbstvertrauen durch Hysterie" ersetzt werde, sogar von "öffentlicher Idiotie" war die Rede, die es zu vermeiden gelte.

Mozart habe ja seinerzeit auch keiner gefragt, wie er zur Französischen Revolution stehe. "Schauspieler, Musiker und andere sollten keine Meinungsführer zu Themen sein, die sie überhaupt nicht verstehen", so das Fazit, und die Russen sollten ihnen und ihren Äußerungen deutlich weniger Aufmerksamkeit schenken. Ein Verweis auf die lautstarken Beschimpfungen, die Bürger und Offizielle seit Wochen austauschen, wenn es um die Kriegsgegner unter den Künstlern geht, von denen viele das Land verlassen haben.

"Sinnlos, das Pferd anzutreiben"

"Womöglich ist es nicht notwendig, aus der Kultur, einem wilden Wald, einem komplexen Biotop, eine langweilige Plantage identischer Pflanzen zu machen: Es wird einfach nicht funktionieren", so Kommentator Dmitri Kosyrew. Er verwies auf die Sowjetzeiten, wo die Herrschenden permanent Lippenbekenntnisse erwartet hätten, obwohl jeder wusste, dass sich viele Kulturschaffende "in stiller oder offener Opposition" befunden hätten. Daran sei das System zugrunde gegangen.

Der Westen entwickle sich wegen der "Stornierungskultur" zu einer Art "moralischer Folterkammer": "Wollen wir in eine solche Schande versinken, und das trotz unserer bitteren sowjetischen Erfahrung, die sie aus irgendeinem Grund jetzt wiederholen wollten?" In der russischen Kultur gebe es von allein eine "allgemeine Erholung", so Kosyrew: "Umso mehr macht es keinen Sinn, das Pferd anzutreiben, das selbst in die richtige Richtung und mit der richtigen Geschwindigkeit galoppiert."

Putins Kameramann kündigte

Unterdessen halten nicht mehr alle Mitglieder von Putins engstem Mitarbeiterkreis durch: Sein persönlicher Kameramann Ilja Filatow quittierte dem Vernehmen nach den Dienst, weil er es satt hatte, mit dem gesamten Stab in "Dauerquarantäne" zu sein. Grund dafür ist die Angst des russischen Präsidenten, an Corona zu erkranken. Nicht wenige hätten in der Isolierung angefangen zu trinken, geht die Mär.