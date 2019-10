"Monty Python's Flying Circus" wird 50

Auf was die BBC sich da eingelassen hat, das weiß sie an diesem späten Sonntagabend vor 50 Jahren selbst nicht so recht. Ein Skript lag bei der Beauftragung nicht vor, und in den Programmzeitschriften heißt es schlicht "Neue Serie". Aber eine Warnung, dass einzelne Szenen in "Monty Python’s Flying Circus" vielleicht doch nichts für die ganze Familie sind, scheint dem Sender immerhin angebracht.

Parodie, Slapstick und witzige Dialoge

Mit "Monty Python’s Flying Circus" schreiben die sechs Komiker des Ensembles Fernseh-, Film- und Bühnen-Geschichte. Ihre Sketche sind eine krude Mischung aus Parodie, Slapstick und aberwitzigen Dialogen. Sie schreiben das meiste selbst, sie inspirieren sich, sie schätzen sich, sie frotzeln übereinander.

"Er macht ständig Witze", sagt John Cleese einmal während der Dreharbeiten über Eric Idle, "das ist ganz gut – in den ersten drei Stunden". Und über Terry Jones: "Streite Dich nicht mit Terry, es sei denn, Du hast eine Woche frei." "Ein schräger Vogel unser Cleesy", sagt Michael Palin über den groß gewachsenen John Cleese. "Ich habe ihn eigentlich noch nie ganz gesehen, sein Kopf ist immer in den Wolken."

Über 40 Folgen in fünf Jahren

Mehr als 40 halbstündige Folgen "Flying Circus" drehen Monty Python in nur fünf Jahren, dann haben sie genug. Sie konzentrieren sich danach mehr auf Filme. Der bekannteste wird "Das Leben des Brian", und viele Szenen daraus hätten auch als einzelne Sketche in den "Flying Circus" gepasst.

Anfang der 80er Jahre löst sich die Truppe auf, jeder geht seinen eigenen Weg weiter. 2014 geben Monty Python noch einmal ein Comeback in der riesigen Londoner O2-Arena. Nur wegen des Geldes, wie sie offen zugeben, aber der Ansturm der Fans auch noch Jahrzehnte nach ihrem Abschied hat Eric Idle dann doch verwundert. Die erste Show war nach 45 Sekunden ausverkauft, fünf weitere nach einer Stunde.

Politisch inkorrekt bis zur Blasphemie

Vieles, was die Monty Pythons tun, würde heute als politisch inkorrekt gelten, vielleicht sogar gestrichen, glaubt Michael Palin.

"Die BBC würde uns das heute wahrscheinlich nicht mehr so machen lassen wie damals. Wir müssten viele Formulare unterschreiben, dass wir dies nicht machen und das nicht machen. Sie haben gesagt: Well, geht los und macht es einfach!" Michael Palin, Monthy Python

Politisch inkorrekt waren Monty Python am liebsten. Mit "Always look on the bright side of life", schau auf die guten Dinge des Lebens, einem Song von einem Dutzend Männern, die am Kreuz hängen – damit lösten sie eine weltweite Blasphemie-Diskussion aus.