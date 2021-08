Montag ist Waschtag - Neue Ausstellung im Freilichtmuseum

Der Montag war in ländlichen Gebieten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein der Waschtag. Jetzt erzählt eine neue Ausstellung im Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) die Geschichte des Wäschewaschens auf dem Bauernhof. Vier große Waschgeräte zeigen die Entwicklung vom Waschbottich mit Kurbel bis zur Wäscheschleuder aus den 1970er-Jahren. Die ersten elektrischen Waschmaschinen wurden von oben befüllt. Heute allerdings würde das cremefarbene Wasch-Ungeheuer in einer Wohnung wohl gar keinen Platz mehr finden.

Haareschneiden war Männer-Domäne

Ganz anders als das Wäschewaschen war das Haareschneiden bis in die 1950er-Jahre eine reine Männer-Domäne. Das Herzstück der Ausstellung "Sauberkeit zu jeder Zeit! Hygiene auf dem Land" ist ein Frisierplatz aus Lindau, der bis 1989 in Betrieb war, bestehend aus einem geschwungenen Spiegel mit schwarzen Hochglanzschränkchen, einem Frisiersessel mit rotem Kunstlederbezug und einem überdimensionaler Aschenbescher. Man kann in der Ausstellung durchaus in nostalgischen Gefühlen schwelgen.