Monströse Beats für alle - Speed Date, das neue Haiyti-Album

In Frankreich sei sie längst ein Star, klagte Haiyti anlässlich der Veröffentlichung ihres vorletzten Albums. Haiyti ist der nom de guerre, wenn man so will, der Kampf- oder Künstlername von Ronja Zschoche. Es scheint eng zu werden beim Run um den Thron der Queen des deutschsprachigen Rap, um den sich bekanntlich einige battleln.

Haiyti, vor 28 Jahren als Tochter eines kroatischen Musikers und einer Musiklehrerin geboren, markiert mit "Speed Date" jedenfalls erneut ihre Position - die der widerspenstigen Kratzbürste, des ungebändigten Wildfangs und der hedonistischen Straßengöre mit Reibeisenstimme.

2015 hat Haiyti ihr Debütalbum veröffentlicht. 2018 folgte "Montenegro Zero", das Album, auf dem sie ihre Formel aus heiserer, wütender Stimme, kurzen Zeilen und monströsen Beats, gefunden hatte. Seitdem arbeitet Haiyti unermüdlich, wie es scheint, an einem Album, dass es in den breiten Mainstream schaffen soll, ohne Zugeständnisse an gefälligen Pop.

Im Monatsrhythmus neue Videos

Im Monats-, ja manchmal Wochenrhythmus veröffentlicht sie neue Songs und postet Schnipsel der Videodrehs auf Instagram. Da ist jemand offenbar hart am Arbeiten mit den jeweils neuesten, stylishen Streetwear-Klamotten und dem für Haiyti meist obligaten Nasenschmuck.

Diese gehetzte Produktionsweise hat natürlich Folgen, die auch "Speed Date", dem neuen Album anzuhören sind: Die Songs sind zwar kurz und knackig, meist unter drei Minuten, was den Gewohnheiten der Spotify-User entspricht. Fett produziert sind sie, voller modische Verfremdungs-Effekte wie Autotune, den Haiyti allerdings recht gedankenlos, geradezu inflationär einsetzt. Das Problem bei diesen schnell erarbeiteten Produktionen: Sie klingen alle ziemlich ähnlich.

Das Album als Sammlung von Singles

Das Album als Sammlung von Singles, die in verschiedenen Studios entstanden sind – das gab es schon in der Popmusik, bevor Frank Sinatra und die Beatles andere Maßstäbe schufen. Insofern ist "Speed Date" Beispiel für ein geradezu klassisches Hiphop-Album dieser Tage.