"Monkey Business": Beate Passows Europa-Kritik auf Tapisserien

Eine stoffgewordene Reise in die Abgründe Europas

"Zustandsbericht" – das ist ordentlich tief gestapelt. Diese stoffgewordene Reise in die Abgründe Europas ist weit mehr als nur dokumentarisch. Es geht es nicht nur nach Gibraltar, sondern auch nach Lampedusa, Knossos, Berlin, Brüssel und sogar nach New York an die Wall Street – man könnte auch sagen: Es ist eine Tour durch Armut, Flucht, Bürokratie, Kapitalismus bis hin zum großen europäischen Crash. Zwischen diesen Orten und Assoziationen bewegt sich Passow, die Collage-Meisterin, in ihren jüngsten Arbeiten.

Da blickt Greta Thunberg wie eine leidende Madonna auf die Klima-Demonstranten am Brandenburger Tor. Da lauern die Gelbmasken hinter dem Kopf der Statue der Marianne, der französischen Nationalfigur – sie haben ihr ein Auge raus geschossen. Da posieren die Fury Foxes, als Füchse verkleidete Neo-Nazis – die gibt’s in den USA wirklich –, vor dem Atomium in Brüssel und tun so, als seien sie Touristen. "Ich fand es gut, um das nicht so plakativ zu thematisieren, dass die sich wie die Tiere da so hübsch und nett versammeln. Weil ich eigentlich auch keine Neonazis darstellen möchte. Ich will eigentlich so was nicht auf meinen Bildern. Und die wirken so harmlos und sie sind es absolut nicht, also hab ich sie auf so einen Ausflug gesetzt – nach Brüssel."

"Europa war so einen Befreiung"

Der massive Rechtsruck und die damit verbunden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre als gemeinsame europäische Frage – das ist das Thema, das Beate Passow letztlich wohl antreibt. Das Bild, das ihr in dieser konzentrierten und sehr sehenswerten Ausstellung am wichtigsten ist, kann man als Museumsbesucher vielleicht nicht auf den ersten Blick in Gänze erfassen. Budapest, die Donau, Blick aufs Parlament, am Rand eine Ansammlung von Schuhen. Sie sind aus Bronze und Teil eines Holocaust-Mahnmals. Direkt drüber steigt ein Adler in die Lüfte, ein Laptop in den Krallen, auf dem Display: ein ungarisches News-Portal, das Foto eines Flüchtlingskindes. Ein zwar surreales, aber auch tieftrauriges Bild.

"Ich bin eine absolute Europäerin, ich bin 45 geboren, die Nazi-Zeit war für mich ein unheimlich gravierender Punkt, der mich mein Leben lang beschäftigt hat, ein Leben lang. Und Europa war so eine Befreiung! Wir sind eigentlich in erster Linie Europäer. Für mich ist das extrem wichtig. Ich denke, für alle, die irgendwie an Zukunft glauben."