Monika Helfers neuer Roman "Vati"

"Wir sagten Vati. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern." Bereits in den ersten Sätzen von Monika Helfers neuem Roman wird klar, dass ihr Vater alles andere als ein moderner Mensch war: ein Denker, der ein Erholungsheim für Kriegsopfer verwaltete, meist gebeugt über sein Mikroskop oder ein Buch, erzählt Monika Helfer: "Er war so ein vergeistigter Mensch. Also, wenn man mit ihm geredet hat, dann ist er so abgeschweift, und man hat gedacht, der hört überhaupt nicht zu! Dann hat er aber dann schon zugehört, aber er hat immer diesen abwesenden Gesichtsausdruck gehabt, der mich als Kind wahnsinnig gemacht hat, weil ich gedacht hab: Schau mich an, wenn ich mit dir rede!"

Ihm, dem Unergründlichen, nähert sich Monika Helfer nun. Weil er, wie so viele Väter in dieser Zeit, nicht viel von sich erzählte, stützt sie sich auf Anekdoten von inzwischen verstorbenen Familienmitgliedern. In der zentralen Erzähl-Ebene legt sie ihre Quellen stets offen und macht gleichzeitig keinen Hehl daraus, dass sie dem, was sie weiß, Erfundenes hinzufügt – die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion verschwimmen. Zugleich ist der Roman eine Spurensuche in der Erinnerung der Autorin, denn er handelt vor allem auch von Monika Helfers Kindheit und Jugend.

Denker, Buchmensch, Vorlesender

Dazu versetzt sie sich schreibend in einen Zustand kreativer Müdigkeit und tagträumt sich zurück, ins Jahr 1955: Zum Kriegsopfer-Erholungsheim in den österreichischen Bergen, wo sie ihre ersten Kindheitsjahre verbrachte. Ein abgelegener Ort, den sie als "das Paradies" bezeichnet: "Das Glück war für mich die Freiheit, dass man uns in Ruhe gelassen hat. Wir konnten machen, was wir wollten. Also, wenn wir geblutet haben, hat man uns einen Verband gegeben. Es war alles ziemlich locker."

In der Erinnerung umherstreifend und wie aus einer Kinderperspektive beschreibt Monika Helfer dieses Idyll so lebendig, dass man beim Lesen mitunter meint, etwa die Wärme des frischen Schlamms zwischen den nackten Zehen spüren zu können. Das Wort, das die Atmosphäre dieser Zeit wohl am besten beschreibt, ist "Gemütlichkeit" – inkarniert in den "berühmten Vorlesestunden" des Vaters.