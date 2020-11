Grütters preist Buchhandel als Vermittler von "Seelennahrung"

Bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen ausgezeichnet. In der Berliner Staatsbibliothek sagte Grütters, gerade im Corona-Jahr 2020 habe sich gezeigt, dass Lesestoff vielleicht noch mehr als sonst so etwas wie Seelennahrung sei und Buchhandlungen "geistige Tankstellen". Bücher böten ein Kulturerlebnis ohne Reisebeschränkungen und Abstandsregeln.

"Vermittler dieses Glücks sind vor allem die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Sie bieten mit kompetenter Beratung immer wieder Inspiration für geistige Ausflüge." Monika Grütters

Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben

Die drei ersten mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise gingen an die Buchhandlung "Buchstabe" in Neustadt in Holstein, an die Kinder- und Jugendbuchhandlung "Der kleine Laden" in Bonn und an "Wist – Der Literaturladen" in Potsdam. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben.

Der Preis wird seit 2015 jährlich in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Es gehe dabei um kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, "die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten". Auch innovative Geschäftsmodelle oder das Engagement im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche wird berücksichtigt. Ausgewählt wurden die Preisträger von einer unabhängigen Jury aus 426 eingereichten Bewerbungen.