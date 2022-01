Monika Gruber über Impfstreit: "Ich grüße grundsätzlich alle"

Im Gespräch mit dem Krimiautor Manfred Rebhandl ("Der König der Schweine") für den österreichischen "Standard" nennt die wegen ihrer gelegentlich kämpferischen Ansichten umstrittene Kabarettistin Monika Gruber ihre aktuelle Stimmung "mittelprächtig" und verweist auf ein "Vakuum", das sie wahrnehme: "Die Leute bräuchten ein Licht am Ende des Tunnels, aber der Tunnel ist ja noch ganz, ganz lang. Und das Panikorchester stimmt sich halt wieder auf den üblichen Tenor ein, hab ich das Gefühl, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Anstatt dass sich die Politiker mal hinstellen und sagen: Das mit Omikron kriegen wir in den Griff. Ich find das ermüdend, privat und beruflich, weil man nichts planen kann."

"Wo würde Karl Lauterbach seine Abende verbringen?"

Sie sei weder "Corona-Leugnerin noch Impfgegnerin", so die Künstlerin, die im vergangenen Oktober das baldige Ende ihrer Bühnen-Karriere verkündet hatte. Immerhin sei sei ja selbst geimpft. Auf die Frage, warum sie keinen "Impfaufruf" starte, sagte Gruber: "Und dann? Dann kommt die nächste Mutante. Dann muss man sich gegen die impfen lassen, in neun Monaten, in drei, in sechs Wochen. Man gewinnt allmählich den Eindruck, dass viele deutsche Politiker überhaupt kein Interesse daran haben, dass dieser Maßnahmenirrsinn bald endet, denn wo oder wie würde zum Beispiel Karl Lauterbach sonst seine Abende verbringen, wenn nicht in sämtlichen einschlägigen Talkformaten: Bei einer salzlosen vegetarischen Platte samt stillem Wasser im Kreise anderer 2G-plus-Jünger? Da wäre wohl selbst ihm fad."

"Ich kann halt nur so sein"

Gruber gestand eine Schwäche für "schöne Kellner", dass sie gleichwohl "sehr gern allein" sei und dass Türkis ihre Lieblingsfarbe sei, obwohl die krisengeschüttelte ÖVP unter derselben Farbe firmiert. Außerdem lobte sie die Hilfsbereitschaft von Uli Hoeneß, bezeichnete sich selbst als "großzügig" und wetterte gegen das Gendern: "Beim Gendern halt ich es mit dem Harald Schmid, der gesagt hat, einen Text mit Gendersternchen liest er nicht. So was macht ja die Gesellschaft nicht besser oder toleranter, es verhunzt nur die Sprache, und da hab ich keine Lust drauf. Ob das immer gut ist, wenn ich so Sachen raushau? Ich kann halt nur so sein, wie ich bin, also bleib ich so."

Sie selbst sei ein "Genussmensch", so Gruber und grüße grundsätzlich jeden: "Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, aber wir wollen doch alle, dass wir wieder normal leben können, und dann werden wir miteinander auskommen müssen. Ich will mich mit niemandem bekriegen, ich will nicht, dass Freundschaften draufgehen."